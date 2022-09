Decide Stronati dal dischetto: Fiorenzuola – Lucchese 1-0

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani torna a vincere e lo fa battendo la Lucchese in casa: decisiva la rete di Stronati su calcio di rigore al 30esimo del primo tempo.

PRIMO TEMPO (1-0)

Primi minuti di studio soprattutto a centrocampo per entrambe le squadre.

10′ cambio obbligato per gli ospiti a causa di un infortunio: fuori Franco dentro D’Alena

13′ occasione per Visconti bravo a sfruttare un errore grave di Currarino che gli passa il pallone al limite: tiro a giro di mancino largo di poco

14′ risponde il Fiorenzuola con l’asse Mastroianni-Sartore che porta quest’ultimo a calciare da posizione defilata: attento Cucchietti

16′ occasionissima per Semprini lanciato in porta: di fronte a Battaiola però non riesce a colpire a rete

19′ Stronati sfiora il gol con un bel colpo di testa su corner: pallone alto di poco sopra la traversa

28′ Oneto colpisce il palo su bel cross dalla sinistra di Oddi ma l’arbitro fischia fuorigioco del terzino rossonero

30′ Fiorenzuola in vantaggio con Stronati su rigore: azione che vede Currarino colpire in rovesciata in area di rigore, D’Alena interviene con il braccio molto largo, rigore netto. Stronati dagli 11 metri è glaciale e porta avanti i rossoneri

35′ occasionissima per la Lucchese con Semprini che prova a superare Battaiola in pallonetto: di poco fuori il suo tentativo

43′ occasione per Morello che calcia da posizione defilata dopo un bel cross dalla destra di Oneto: pallone sull’esterno della rete

46′ ci prova Romero con un gran destro dal centro dell’area di rigore, bravissimo Battaiola a bloccare

Finisce un bel primo tempo, equilibrato e divertente che i rossoneri conducono grazie al rigore di Stronati.

SECONDO TEMPO (1-0)

46′ cambio per gli ospiti: dentro Bruzzaniti, fuori Romero

48′ miracoloso Battaiola su Di Quinzio che calcia a botta sicura dopo un regalo di Quaini: il portiere mantiene il vantaggio dei rossoneri

55′ primo cambio per il Fiorenzuola: dentro Giani per Mastroianni

64′ dentro anche Mastalli e Rizzo Pinna per la Lucchese

69′ occasione per il Firenzuola con Giani che non riesce ad arrivare su un bellissimo cross dalla sinistra di Morello

70′ ancora i rossoneri vicino al raddoppio: Sartore su un rimpallo colpisce di destro, deviazione fondamentale in angolo della difesa ospite

72′ gran punizione di Morello che sfiora il palo alla sinistra di Cucchietti

73′ cambi per entrambe le squadre: nel Fiorenzuola dentro Mamona per Sartore, nella Lucchese dentro Ravasio per Di Quinzio

80′ palo della Lucchese con Quirini: ottima giocata del terzino destro che colpisce con un gran destro. Fortunato qui il Fiorenzuola

81′ ultimi cambi per il Fiorenzuola: dentro Di Gesù e Frison per Stronati e Morello

Ultimi minuti di sofferenza per il Fiorenzuola che trova un’importantissima vittoria soprattutto per il morale. Termina 1-0 il match grazie alla rete di Stronati su rigore nel primo tempo

LE FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Potop, Quaini, Oddi, Stronati, Currarino, Oneto, Morello, Mastroianni, Sartore. All. Tabbiani

LUCCHESE: Cucchietti, Tiritiello, Bachini, Quirini, Alagna, Visconti, Tumbarello, Di Quinzio, Franco, Romero, Semprini. All. Maraia

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta in casa la Lucchese nella 4° giornata di Serie C, girone B.

I rossoneri, dopo la sconfitta infrasettimanale contro l’Ancona, tornano a giocare in casa e vogliono invertire la rotto e tornare al successo.

Di fronte c’è la Lucchese di mister Maraia che arriva da 4 punti nelle ultime due partite e che vuole sicuramente continuare il trend positivo.