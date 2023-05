“Bancarelle del Forte” il 7 maggio a Piacenza al Centro Commerciale Gotico 

Domenica 7 maggio al Centro Commerciale Gotico è in programma l’appuntamento con le “Bancarelle del Forte” che tornano per il primo appuntamento del 2023 con lo shopping più glamour e le tendenze moda del momento.

Bancarelle del Forte a Piacenza

Il mercato di primavera si svolgerà dalle 9 alle 20 nel piazzale esterno del Centro Gotico che ospiterà, nella parte centrale del parcheggio, le bancarelle toscane (saranno presenti anche alcuni banchi piacentini) che ricreeranno le magiche atmosfere del mercato del Forte. Un mercato nato oltre cinquanta anni fa, con una filosofia diversa dagli altri mercati di città che ha introdotto un nuovo modo informale e divertente di acquistare il prêt-à-porter.

Come sempre, in quest’occasione ci sarà spazio anche per le associazioni del territorio, sarà presente lo stand dell’associazione ADP (Associazione Diabetici Piacenza) che svolgerà un’attività di sensibilizzazione e di screening con il controllo glicemico per l’individuazione dei diabetici non diagnosticati.