Serie B – La Bakery Piacenza vuole voltare pagina in trasferta contro Crema

Dopo la sconfitta contro Legnano, che ha lasciato non poco amaro in bocca, la Bakery Piacenza torna subito in campo per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24. E lo farà al PalaBertocchi di Orzinuovi per affrontare, domenica 18 febbraio alle ore 19:00, la Pall. Crema. Si tratta del terzo incontro tra le due compagini, dopo il successo d’inizio stagione in Supercoppa di Piacenza, e quello di Crema nella gara d’andata in campionato.

Entrambi i match sono stati disputati al PalaBakery, e dunque si tratta della prima trasferta contro i cremaschi per i biancorossi. Per capitan Mastroianni e compagni sarà l’occasione per voltare subito pagina, contro un avversario che viene da quattro sconfitte consecutive. Nonostante ciò, l’impegno non sarà affatto semplice. È questa la prima regola che sta insegnando domenica dopo domenica questo campionato, dove davvero chiunque può vincere contro tutti. Vien dà sé che la Bakery Piacenza deve fare quadrato e giocare insieme in un match che rappresenta un viatico prezioso nella corsa salvezza.

Le parole di coach Giorgio Salvemini

«La gara contro Legnano ha ribadito che siamo una squadra che non può alzare il piede dall’acceleratore, che non possiamo pensare di aver indirizzato la partita quando mancano ancora 13 o 14 minuti alla fine. Dobbiamo sempre difendere con la giusta aggressività e per tutta la gara, anche e soprattutto nella prossima partita.

Questa è la chiave del nostro campionato, che sta dimostrando quanto si paghino i minimi errori. Non ci possiamo permettere di buttare alle ortiche altre partite, soprattutto se siamo bravi ad incanalarle dove noi vogliamo. L’incazzatura di oggi la dobbiamo trasformare in energia per andare a giocare a Crema, voltiamo pagina e torniamo ad avere la giusta durezza e la giusta cattiveria agonistica che ci contraddistinguono. Dovremo essere capaci di leggere bene il singolo possesso».