Volley – Gas Sales Piacenza-Taranto 2-3, biancorossi in crisi e battuti dalla penultima della classe

Inutile usare giri di parole, quello della Gas Sales Piacenza è davvero il momento più complicato della stagione: Taranto, penultima in classifica, espugna il Palabanca al tiebreak e costringe gli uomini di Anastasi, capaci solo due settimane fa di battere i campioni del mondo di Perugia, alla quinta sconfitta su sei partite. I meriti degli avversari sono tanti, a cominciare da quelli di Gutierrez che ha messo il pallone a terra in qualsiasi situazione possibile.

Piacenza, che affrontava la gara con l’obiettivo di difendere il terzo posto, per due volte va sotto e per due volte raddrizza la situazione. I biancorossi perdono Lucarelli per buona parte della partita già nel primo set a causa di un problema agli occhi, rientrerà solo per la fase finale.

Nel quarto set gli ospiti sembravano addirittura indirizzati ai 3 punti, ma sul 18-12 Anastasi tira fuori un coniglio dal cilindro: cambio in regia con Diaz che rileva uno spento Brizard. La squadra che era visibilmente uscita dalla partita reagisce e torna sotto nello score per poi annullare 3 match point agli avversari. Un Romanò sempre attento in fase realizzativa non nasconde le incertezze di una squadra che è ben lontana da quelli che dovrebbero essere i suoi standard. Brizard rientrerà in campo solo negli ultimi punti di un tiebreak condotto ancora una volta dagli uomini di Travica che, fino a quel momento, avevano vinto solamente due partite.

I prossimi appuntamenti

Arriva un solo punto che renderà fondamentali le ultime due giornate di regular season. Domenica 25 febbraio i biancorossi sfideranno alle 16:00 Civitanova, domenica 3 marzo ci sarà il derby della via Emilia con Modena, L’appuntamento principale è però quello di Champions: mercoledì 21 febbraio alle 20:30 la gara di andata con lo Jastrzebski; mercoledì successivo il ritorno in Polonia per guadagnarsi l’accesso alle semifinali. Per affrontarle al meglio Piacenza dovrà ritrovare e in fretta la sua pallavolo.

La cronaca di Gas Sales Piacenza-Taranto

Piacenza parte fortissimo 4-1. De Haro e Gutierrez pareggiano il match 5-5. Parallela di Leal 8-7. Nuova parità a quota 9. Errore di Gutierrez 15-13 per Piacenza. Gutierrez guida il contro sorpasso ospite 15-16. Primo tempo di Gargiulo 16-17. Errore grossolano di Lucarelli ed Anastasi manda in campo Recine 16-18. Nuova parità a quota 22. Errore di Romanò 22-23. Muro di Piacenza 23-23. Alonso passa attraverso il muro a 3 dei locali 23-24. Errore di Recine che non trova le mani del muro avversario e Taranto chiude il primo set 25-23. Lucarelli ha lasciato il campo per un problema all’occhio

Secondo set

Altra partenza razzo di Piacenza: 3-0 e 6-2. Taranto torna a -2 (10-8). Ace di Caneschi 12-8. Piacenza fa gara di testa 16-11. Pallonetto di Recine 17-12. Tocco a rete di Taranto 18-13. Lanza mura Romanò 19-14. Primo tempo di Caneschi 20-14. Free ball Leal 22-15. Contro break di Taranto 23-20. Due errori al servizio di Taranto regalano il set a Piacenza 25-21 e 1-1.

Terzo set

Taranto si porta sul 4-1, ma Piacenza non ci sta e Leal riporta i suoi a -1. Ace di Romanò 4-4. Errore di Gutierrez 6. Turno al servizio molto positivo di Russel 9-6. Grande giocata di Leal e Piacenza torna a -1. Gutierrez tira fortissimo 12-11. Romanò restituisce il favore 12-12. Russell porta avanti Taranto 16-14. Grande muro di Alonso 16-15. Muro di Caneschi 16-16. Yuri Romanò porta avanti Piacenza 17-16. Altro super attacco dell’opposto ella nazionale italiana 18-17. Errore di Brizard 18-20. Errore al servizio di Simon 22-20. Errore di Alonso 23-21. Gutierrez mette a segno l’ace del 25-21 e Taranto passa a condurre la partita.

Quarto set

Piacenza si porta subito sul 4-1, ma Taranto torna subito sotto 4-3. Muro di Gariulo e sorpasso di Taranto 4-5. Errore grossolano di Piacenza 5-7. Altro errore al servizio dei biancorossi 6-9. Primo tempo di Gargiulo 6-10. Altro ace di Gutierrez 6-11. Romanò a tutto braccio 8-12. Errore di Brizard 8-13. Rientra Lucarelli che però spara in rete. Break di Taranto che si porta sul 15-10. Fuori Brizard dentro Dias, era successo anche con Verona. Ace di Simon 15-18. Invasione di Taranto 17-19. Piacenza annulla due match point 26-27. Lanza apre troppo il compasso 28-27, Ace di Lucarelli e Piacenza annulla 3 match ball e allunga la partita 29-27.

Tie break

Ace di Recine 3-1. Ace di Taranto 5-8. Muro di Lucarelli e Alonso 8-6. Ace di Russell, muro di Dias 10-12. Taranto espugna il Palabanca e vince il tie break 15-12.

GAS SALES PIACENZA – GIOIELLA PRISMA TARANTO 2-3

(23-25, 25-21, 21-25, 29-27, 13-15)

GAS SALES PIACENZA: Lucarelli 7, Caneschi 11, Romanò 21, Leal 7, Alonso 8, Brizard 2, Scanferla (L), Recine 9, Andringa, Simon 6, Dias 2. Ne: Hoffer (L), Gironi, Ricci. All. Anastasi.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Lanza 13, Jendryk 4, Trinidad De Haro 3, Gutierrez 32, Gargiulo 12, Sala 1, Rizzo (L), Russell 8, Raffaelli 2, Bonacchi, Alletti 1. Ne: Luzzi (L), Ekstrand, Paglialunga. All. Travica.