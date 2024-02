Torna a PIACENZA per la terza edizione “ART & CIOCC® Il tour dei cioccolatieri” dal 16 al 18 febbraio 2024. Questo meraviglioso viaggio attraverso le città italiane con la nostra “carovana” di dolcezza ci ha visti iniziare la stagione ad ottobre 2023 da Abano Terme per proseguire con Villach, unica tappa all’estero, poi Montevarchi, Bassano del Grappa, Aosta, Ravenna, Padova a fine novembre per poi riprendere il tour con la prima tappa del 2024 ad Asiago, poi Ferrara ed ora eccoci nella splendida città di Piacenza, per la prima volta nella centralissima Piazza Cavalli.

Terza edizione “ART & CIOCC® Il tour dei cioccolatieri”

I maestri cioccolatieri legati al tour provengono da varie regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Sicilia, un vero e proprio viaggio attraversando tutte le declinazioni del cioccolato con prodotti legati alle varie specialità e tradizioni regionali.

L’obiettivo del tour ART & CIOCC®, infatti, oltre a rivitalizzare le varie piazze e centri storici è proprio quello di promuovere il consumo del cioccolato artigianale proponendo, tra i vari prodotti, anche le tavolette create con il metodo “bean to bar”, ovvero “dalla fava alla tavoletta”. Fare “bean to bar” significa produrre il proprio personale cioccolato con due ingredienti: il cacao e lo zucchero!

E’ proprio l’unicità del cioccolato creato artigianalmente il punto di forza del tour ART & CIOCC® che permette ai visitatori di scoprire il “cibo degli dei” in svariate tipologie e forme: tartufi, dragées, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato bio, vegan, senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, liquori al cioccolato e “spezzati” di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili e cioccolato di Modica IGP, oltre alla soggettistica con décolleté, scarpini da calcio, ferri e attrezzi, personaggi dei cartoon tutti in cioccolato.

<<Dal 2008, ART & CIOCC® Il tour dei Cioccolatieri – spiega l’Organizzatore Roberto Donolato – tocca varie città italiane, dal mare alla montagna, dal lago alle numerose città d’arte passando per alcuni dei più incantevoli borghi del nostro Paese, dando la possibilità di assaporare il cioccolato artigianale in contesti meravigliosi. Un’esperienza unica che ci ha permesso negli anni di coltivare preziose collaborazioni come quella con l’Amministrazione Comunale di Piacenza e l’Associazione Mercanti di Qualità. ART & CIOCC® è una vera e propria festa per gli occhi ed il palato>>.

Inoltre, proprio grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione Mercanti di Qualità, la manifestazione si arricchirà domenica 18 febbraio di un mercatino lungo Via Cavour e Corso Vittorio Emanuele II per dar modo a cittadini e turisti di vivere appieno la città con shopping di prodotti selezionati e particolari degustazioni per una dolce coccola.

ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri è organizzata da Mercanti di Qualità e Mark. Co. & Co. in Collaborazione con il Comune di Piacenza.