Serie B – La Canottieri Ongina all’esame-Unitrento: scontro diretto per i play off

Un bivio importante della stagione, con una sfida che potrà dire molto sul prosieguo del campionato. In serie B maschile la Canottieri Ongina viaggia alla volta del Trentino, dove sabato alle 20 al Sanbapolis di Trento sfiderà l’Unitrento Volley, formazione giovanile del club di Superlega. La squadra di Gabriele Bruni occupa il secondo posto in classifica a +4 sui trentini, terzi. Il tutto quando mancano tre giornate al termine della regular season.

Per i gialloneri piacentini, tre punti in palio pesantissimi in chiave play off (prime due classificate di ogni girone), con la Canottieri Ongina che sarebbe matematicamente qualificata alla post-season con due turni di anticipo in caso di vittoria da tre punti (3-0 o 3-1). Questo dice la calcolatrice, ma il campo propone uno scenario ben più complesso.

L’avversario

L’Unitrento Volley è frutto della partnership (giunta al terzo anno) tra il club di Superlega e l’Università di Trento. Dopo due stagioni in A3, il nuovo progetto è ripartito dalla serie B maschile con una rosa under 23 (atleti tra il 2001 e il 2005 più i classe 1999 Pizzini e Simoni) sempre guidata da Francesco Conci, tecnico di grande spessore nel panorama giovanile italiano.

Il turno

Policura Lagaris-Mgr Grassobbio, Acv Miners-Gabbiano Mantova, Unitrento Volley-Canottieri Ongina, Arredopark Dual Caselle-Valtrompia Volley, Imecon Crema-Volley Cavaion, Ks Rent Trentino-Radici Cazzago.

La classifica

Gabbiano Mantova 53, Canottieri Ongina 46, Unitrento Volley 42, Valtrompia Volley 35, Arredopark Dual Caselle 32, Mgr Grassobbio 28, Ks Rent Trentino 23, Imecon Crema, Volley Cavaion 21, Acv Miners 20, Radici Cazzago 18, Policura Lagaris 3.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.