Serie B – La Canottieri Ongina confeziona l’ottava meraviglia: 3-0 al Miners

Ottava vittoria stagionale su nove partite per la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile. La formazione piacentina allenata da Gabriele Bruni in festa davanti al pubblico amico di Monticelli grazie al 3-0 contro i trentini targati Acv Miners. Con l’ennesimo successo, i gialloneri continuano a mantenere la vetta del girone C a braccetto con il Gabbiano Mantova a quota 23 punti. Con +3 di margine sul terzo posto occupato dall’Arredopark Dual Caselle, che sabato attenderà De Biasi e compagni in uno scontro importante in chiave play off.

Contro i giovani trentini allenati da “Willy” Taborda, la Canottieri Ongina è uscita alla distanza. Avendo il merito di conquistare un primo set equilibrato e una seconda frazione dove i piacentini hanno difeso a denti stretti un piccolo “tesoretto” nel punteggio. Tutto più facile nella terza frazione. Scivolata liscia verso il 25-12 che ha chiuso i conti per il 3-0.

CANOTTIERI ONGINA-ACV MINERS 3-0

(25-23, 25-21, 25-12)

CANOTTIERI ONGINA: Caci 11, Fall 5, Ramberti 2, Bacca 7, De Biasi B. 8, Miranda 14, Cereda (L), Paratici 2, Piazzi, Zorzella, Ousse, De Biasi M.. N.e.: Durante (L). All.: Bruni

ACV MINERS: Weiss 4, Calliari 1, Bernardis 2, Mazzola 14, Bandera 2, De Giorgio 13, Raffaelli (L), Rensi, Merz 1, Roncari 1, Faifer, Toselli, Hoffer (L), Ravanelli. All.: Taborda

ARBITRI: Papini e Fiori

Classifica

Canottieri Ongina, Gabbiano Mantova 23, Arredopark Dual Caselle 20, Valtrompia Volley 15, Mgr Grassobbio, Unitrento Volley 14, Acv Miners 13, Radici Cazzago 12, Imecon Crema 10, Ks Rent Trentino 8, Volley Cavaion 7, Policura Lagaris 0 (Policura e Unitrento una partita in meno).