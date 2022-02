Serie B – La Canottieri Ongina si “vendica”: 3-0 alla Radici Cazzago

“Vendetta” servita, classifica consolidata e morale alto in vista del big match. In serie B maschile la Canottieri Ongina ha più di un motivo per sorridere, con i gialloneri piacentini che sabato a Monticelli hanno liquidato 3-0 la Radici Cazzago, formazione bresciana che all’andata aveva “sgambettato” la squadra di Gabriele Bruni, risultando fin qui l’unica squadra vincitrice contro De Biasi e compagni.

Nella sfida del girone di ritorno, però, la musica è cambiata, con la Canottieri Ongina che ha imposto la propria supremazia, vincendo con il minimo scarto il primo set (25-23) per poi mettere in discesa la propria strada verso un più agevole successo nella seconda e terza frazione (25-15 e 25-20). Una superiorità netta, quella, della squadra di Gabriele Bruni, positiva in vari fondamentali: 6 ace e 9 muri hanno contrassegnato la fase break, mentre l’attacco ha viaggiato ad alti livelli, con i laterali Bacca (banda) e Miranda (opposto) trascinatori con rispettivamente 14 e 18 punti totali, mentre al centro capitan Beppe De Biasi ha messo a terra 7 dei 9 palloni ricevuti.

CANOTTIERI ONGINA-RADICI CAZZAGO 3-0

(25-23, 25-15, 25-20)

CANOTTIERI ONGINA: Bacca 14, De Biasi B. 8, Miranda 18, Caci 7, Fall 7, Ramberti 1, Cereda (L), Paratici, Piazzi 2. N.e.: Ousse, Zorzella. All.: Bruni

RADICI CAZZAGO: Statuto 2, Lombardi 8, Silvi 1, Dossena 13, Valloncini 6, Riccardi 4, Deveronico (L), Odolini (L), Tomasoni 1, Scabelli 3, Zanardini 1. N.e.: Tira. All.: Baldi

ARBITRI: Lambertini ed Erman

Risultati

Ks Rent Trentino-Imecon Crema 3-0

Canottieri Ongina-Radici Cazzago 3-0

Arredopark Dual Caselle-Unitrento Volley 2-3

Valtrompia Volley-Volley Cavaion 3-2

Policura Lagaris-Gabbiano Mantova 0-3

Mgr Grassobbio-Acv Miners 3-0.

Classifica

Gabbiano Mantova 35, Canottieri Ongina 34, Unitrento Volley 28, Arredopark Dual Caselle 25, Valtrompia Volley 21, Mgr Grassobbio, Ks Rent Trentino 17, Radici Cazzago 15, Acv Miners 14, Volley Cavaion 13, Imecon Crema 12, Policura Lagaris 0. (Crema e Grassobbio una partita in meno)