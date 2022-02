Piacenza calcio – I risultati del settore giovanile biancorosso: pareggio per l’U17, bene l’U15

Nel fine settimana è andato in scena il doppio confronto tra Piacenza calcio e Pro Patria. L’Under 17 esce dalla sfida con la squadra brianzola con un pareggio. I ragazzi di mister Giacobone passano in vantaggio grazie alla rete di Dalcerri, ma vengono ripresi a metà ripresa dal Seregno.

Arriva invece una vittoria per l’Under 15 che si impone 0-2. I goal per la formazione di Bertolini sono stati realizzati da Macchitella e Ditanto. Si chiude in parità anche la sfida tra l’Under 17 femminile e il Nubilaria con tre reti per parte. Per le biancorosse sono andate a segno Bottini, Chiesa e Riva. Infine nella giornata di sabato le squadre biancorosse dall’Under 12 all’Under 9 hanno partecipato ad un triangolare con i pari età dell’Hellas Verona e del Parma Calcio, mentre domenica le stesse formazioni, insieme anche all’Under 13, hanno disputato la Spring Cup presso il centro sportivo “Dino Marola” di Vinovo, dove hanno sfidato la Juventus e il Chisola Calcio.

UNDER 17

SEREGNO – PIACENZA 1-1

SEREGNO: Marzana, Spinelli, Basilico, Invernizzi (60’ Federico), Zotkaj, Di Fini, Cappellini, Giglio (77’ Mazza), Piscitello (18’ Sofia, 46’ Fratea), Neves, Reina. All. Robbiati

PIACENZA: Vivenzio, Piacentini, Lambri (30’ Napoletano), Gandolfi, Monaco (46’ Bonafè), Biasia, Cabella, Sollini, Napolitano (63’ Salsa), Dalcerri (46’ Carollo), Mattioli. All. Giacobone

MARCATORI: 14’ Dalcerri; 68’ Neves

UNDER 15

SEREGNO – PIACENZA CALCIO 0-2

SEREGNO: Ronchi, Gobbi, Irrera, Savarese (46’ Sala), Monopoli, Torreili, Fusco, Quaglio, Savino (43’

Camerlengo), Belladonna, Arcier. All. Re

PIACENZA: Bianchi, Serdani, Granata, Maserati, Costantini, Delmiglio, Curti (68’ Fichera), D’Angelo (54’ Ciotola), Macchitella (68’ Savoretti), Riboni (46’ Ditanto), Velardi (46’ Parmesani). All. Bertolini

MARCATORI: 25’ Macchitella; 70’ Ditanto

UNDER 17 FEMMINILE

PIACENZA – NUBILARIA 3-3

PIACENZA: Bellani, Facchini, Tanzi, Bottini, Napolitano, Bono, Fornari, Vallavanti, Riva, Inelicato, Chiesa, Zaini, Orsi Angelozzi, Younis, Garbazza S., Garbazza E., Bartoletti, Rancati. All. Imprezzabile

MARCATORI PIACENZA: Bottini, Chiesa, Riva