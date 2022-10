Serie B – Marco Del Re prima della trasferta a Matelica: “Bakery Piacenza, serviranno 40 minuti con grande intensità” – AUDIO

La Bakery Piacenza ha cancellato la sconfitta di misura a Jesi e ha superato Empoli nella terza giornata di campionato. Una vittoria autoritaria per la formazione di coach Marco Del Re, che nonostante la giovane età media del roster sta stupendo tutti. Queste le parole del tecnico.

In estate abbiamo cercato di costruire una squadra versatile, che lasciasse lo spazio a tutti di essere protagonisti. Con questa struttura siamo anche meno prevedibili. Per ora sta funzionando.

Loro non hanno ancora vinto, ma se la sono giocata con tutti. Questo ci obbliga a tenere alta la concentrazione: l’ho detto ai ragazzi. In più, sarà la prima trasferta che ci terrà fuori due giorni, quindi sarà una prima volta per tanti. Dovremo tenere fuori dal campo tutte queste cose e pensare solo a Matelica. Serviranno 40 minuti con grande intensità.