Serie B – Nuovi passi in avanti per Bakery nel test contro Pizzighettone

A due settimane dall’esordio in campionato contro Logiman Orzinuovi (domenica 21 settembre al PalaBakery), sabato 6 settembre Bakery Piacenza è scesa in campo per il quarto test match. Sfida al Basket Team 1995 Pizzighettone, squadra di Serie B Interregionale, per testare i progressi della preparazione nella cornice del PalaBakery.

L’avvio è ad inseguire per i biancorossi, che trovano il ritmo solamente dopo i primi 5’: il primo quarto si chiude 14-16 con il vantaggio ospite, nonostante la rimonta casalinga finale. Molto meglio il secondo parziale, in cui la Bakery si porta avanti in modo agevole 8-1 e 18-4, segnando con continuità e sviluppando bene il gioco, prima del 24-15 all’intervallo lungo.

Copione che si ripropone anche dopo la pausa: Bakery più incisiva sotto canestro e attenta in difesa, capace di sfruttare le occasioni che portano al 20-15 piacentino del terzo quarto. Partenza a rilento nei 10’ successivi: avanti 7-3 Pizzighettone, prima delle triple di Dore e Lombardi ad accorciare. I cremonesi però non mollano e mantengono il vantaggio, allungando negli ultimi secondi per il 15-24.

Le parole del secondo assistente Ludovico Bazzoni

“L’inizio non è stato dei migliori, abbiamo speso troppi falli e non siamo stati precisi a rimbalzo. Molto bene invece nei quarti centrali, muovendo bene la palla e coinvolgendo tutti i giocatori con tanta energia. Abbiamo commesso qualche errore, ma sempre provando a mettere in campo la nostra pallacanestro. Nel finale potevamo fare meglio, anche se va dato merito agli avversari che hanno chiuso molto bene la sfida”.

Prossimo test contro Vigevano in programma per mercoledì 10 settembre, al PalaBakery alle ore 18.

Il tabellino del test match Bakery Piacenza-Basket Team 1995 Pizzighettone

I risultati dei singoli quarti: 14-16, 24-15, 20-15, 15-24.

Bakery Piacenza: Dore, Morvillo, Ricci, Bocconcelli, Abba, Giannone, Borriello, Banella, Korlatovic, Lombardi, Beccari, Ferrari, Madia N.e, Villa N.e.

