Festa della Coppa di Carpaneto, successo per la 67esima edizione: “Grazie ai produttori del nostro territorio”. Lunedì gran finale – AUDIO e FOTO

“Questa cornice di Paese che coinvolge tante persone e tanti eventi penso che sia il biglietto di visita migliore per Carpaneto”. Con queste parole, il sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani, ha inaugurato la 67esima edizione della tradizionale Festa della Coppa.

La Festa della Coppa vivrà la sua ultima giornata domani, 8 settembre. Iniziata il 5 settembre scorso, la rassegna ha già fatto registrare un grande successo di pubblico, come conferma il sindaco Arfani.

Un successo per tutta Carpaneto

“Voglio ringraziare la Pro Loco e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita. Perché è da venerdì che stiamo vedendo tanta gente, da venerdì che stiamo vedendo tanti eventi ed è bello quando lo sforzo viene ripagato. Questo è uno degli eventi di punta che va a celebrare uno dei nostri fiori all’occhiello, la nostra Coppa. Ne parliamo sempre, siamo abituati, a volte la diamo per scontato, per noi è normale averla e gustarla. Bene, ma è importante anche fare un passo in più, quindi essere consapevoli di quello che abbiamo, di quello che produciamo. Abbiamo un produttore importante che insieme ad altri nel nostro territorio va a offrire il proprio prodotto: in questi giorni ci prendiamo qualche giorno per dire a loro bravi, per ringraziarli di quello che fanno”.

Non a caso, l’edizione 2025 ha visto la collaborazione con il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, grazie al quale nella giornata di sabato si è tenuta una Tavola Rotonda sul valore culturale ed economico della nostra Regina dei Salumi.

L’impegno della Pro Loco

“Veniamo da due giornate delle quali posso dire come Pro Loco siamo particolarmente orgogliosi perché sono il frutto di un lavoro di mesi. Lavoro che ci ha visti impegnati davvero per portare questa manifestazione all’attenzione naturalmente di tutto quello che è il pubblico piacentino. Penso che siamo stati capaci di così creare un’attrattiva anche per chi ci guarda da fuori. Celebriamo infatti un prodotto che è la Coppa che per noi fa parte del quotidiano ma che dall’esterno effettivamente è visto come un qualche cosa di speciale. Qualcosa che ci rende grandi nel mondo”, commenta Alessandro Corradini, presidente della Pro Loco.

Tommaso Foti: “Una coppa che si distingue dalle altre”

Per l’occasione era presente anche il ministro Tommaso Foti.

“È la festa della Coppa ma io aggiungo con orgoglio l’aggettivo “Piacentina” perché la Coppa Piacentina è una Coppa che si distingue dalle altre Coppe, non solo per la produzione ma anche per la stagionatura e bisogna essere orgogliosi di aver mantenuto una tradizione che non ha piegato alla commercializzazione quella che poteva essere una tendenza. Noi rispettiamo un disciplinare, abbiamo un disciplinare orgoglioso delle sue tradizioni che sono state tramandate”.

“Aggiungo che possiamo altrettanto essere orgogliosi come provincia di Piacenza di avere nei salumi tre DOP che non è propriamente una particolarità irrilevante. Questo dimostra non soltanto la capacità dei produttori, non soltanto l’attenzione degli allevatori ma il fatto che questa sia una terra nella quale si utilizzano prodotti che una volta venivano ritenuti poveri ma in realtà erano ricchi. Di recente abbiamo evitato che quell’attacco che si voleva portare alla definizione di DOP, di IGP e di altre sigle importanti per quanto riguarda il panorama agroalimentare italiano sia stato rimandato al mittente. E’ un successo per l’Italia, è un successo per i produttori, è un successo per i consumatori, perché non dimentichiamoci mai che il segreto di un prodotto non soltanto sta nella produzione dello stesso ma anche nella gradevolezza che il consumatore riesce ad esprimere”.

Tanti eventi

Tanti gli intrattenimenti, tra Quiz Show, DJ set e serate di ballo con le orchestre del “liscio” Filadelfia, Francesca Mazzuccato e Ringo Story, oltre ad un grande sabato sera in Piazza Oliveti con la musica di Rewind ’90. E ancora, la caccia alla coppa per i più piccini, le mostre d’arte e di fotografia, la sfilata con i costumi d’epoca, e poi un’altra piccola grande novità: la gara di panini della domenica pomeriggio. La programmazione si concluderà con la Grande Tombola del lunedì sera, con ricchi premi tra cui la Crociera per 2 persone offerta da Pro Loco; a seguire gli imperdibili fuochi d’artificio come migliore chiusura di un’altra edizione speciale.

Radio Sound

La storica emittente piacentina è presente all’evento con il Radio Sound Quiz Show che ha animato con grande successo la serata del venerdì. Mentre oggi, domenica, racconta la festa con collegamenti in diretta, intrattenimento e Dj set, domani presenterà il gran finale con la tradizionale Tombola e i fuochi d’artificio.

