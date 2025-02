Serie A2 – Assigeco alla ricerca del pronto riscatto nel match casalingo contro la Juvi Cremona: in palio due punti pesanti – AUDIO

La trasferta di Pesaro non ha consentito all’UCC Assigeco Piacenza di trovare la seconda vittoria consecutiva, con i padroni di casa bravi a indirizzare la partita in loro favore fin dalle prime battute. Per la prossima giornata di campionato i biancorossoblu tornano a giocare tra le mura di casa del PalaBanca, dove sabato 8 febbraio alle ore 18:00 affronteranno la Ferraroni Juvi Cremona, sfida che nel girone d’andata rappresentò la prima vittoria stagionale dei Lupi. Coach Humberto Manzo ritiene che la prestazione dell’ultima gara sia dovuta a un calo fisiologico, ma confida nell’etica di lavoro e nello spirito combattivo dei suoi ragazzi per tornare subito alla vittoria.

Le parole di Filoni a Radio Sound

Gli avversari

Dopo un ottimo avvio di stagione, la Juvi Cremona si è confermata una squadra in grado di dare del filo da torcere a chiunque, e al momento occupa la tredicesima posizione in classifica con un record di dieci vittorie e quindici sconfitte che al momento garantirebbe l’ultimo slot per l’accesso ai play-in, una delle novità di questa stagione.

La squadra di coach Luca Bechi, l’anno scorso in grado di portare la formazione oroamaranto alla sua prima storica partecipazione ai playoff di Serie A2, può contare su un roster competitivo guidato dal playmaker Federico Massone, ex di serata e volenteroso di rivalsa dopo un’annata a Verona con minutaggio ristretto. Al suo fianco giocherà Gianmarco Bertetti, playmaker/guardia classe 2001 che fa del tiro da tre punti la sua arma principale, mentre in posizione di ala piccola troveremo il dominicano Eddy Polanco, reduce da un’ottima stagione al Real Betis in Serie A2 spagnola.

L’ala forte sarà il veterano Lorenzo Tortù, unico giocatore confermato dal roster dello scorso anno, mentre per battersi sotto canestro Cremona punta sulla fisicità di Alessandro Morgillo. Dalla panchina escono la guardia Alfonso Zampogna e l’ala Andrea La Torre, specialista difensivo reduce da tre anni a Nardò, mentre per quanto riguarda il settore lunghi le armi a partita in corso per coach Bechi saranno il capoverdiano Ivan Almeida, arrivato da poche settimane in Lombardia dopo lo scambio con Brindisi che ha coinvolto anche Isiah Brown, Yannick Giombini, alla prima grande occasione in Serie A2 dopo una buona annata in Serie B alla Ristopro Fabriano, e il pivot Simone Barbante, che nonostante i 211cm di statura ha dimostrato di avere delle buonissime mani anche dalla lunga distanza.

La partita d’andata ha rappresentato la prima vittoria della stagione, e al momento l’unica in trasferta, dei biancorossoblu, usciti vittoriosi dal PalaRadi con il punteggio di 68-72.