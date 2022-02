Serie B – Per la Canottieri Ongina recupero casalingo contro la Ks Rent Trentino

Secondo impegno ravvicinato per la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile, con la formazione allenata da Gabriele Bruni di scena domani (martedì) alle 21 a Monticelli contro la Ks Rent Trentino nel recupero dell’ultima giornata d’andata del girone C. Sabato scorso, i gialloneri piacentini hanno superato a pieni voti sotto il profilo del risultato il ritorno in campo dopo la lunga sosta forzata prevista dalla Fipav per far fronte alla pandemia.

Nell’occasione, i monticellesi hanno espugnato 3-1 il temibile campo di Bovezzo (Brescia) contro il Valtrompia Volley e ora si preparano ad affrontare la compagine trentina, altrettanto pericolosa seppur attardata in classifica. Per De Biasi e compagni, in palio tre punti importanti per consolidare l’area play off (primi due posti) e rimanere in scia della capolista Mantova, ora a +4 ma che ha già recuperato il turno.

Classifica

Gabbiano Mantova 32, Canottieri Ongina 28, Unitrento Volley 26, Arredopark Dual Caselle 24, Valtrompia Volley 19, Radici Cazzago 15, Ks Rent Trentino, Mgr Grassobbio, Acv Miners 14, Imecon Crema, Volley Cavaion 12, Policura Lagaris 0.

Diretta Facebook

La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.