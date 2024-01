Serie B – Sfida alla capolista Herons Montecatini per la Bakery Piacenza – AUDIO

Al giro di boa del campionato di Serie B Nazionale, la Bakery Piacenza ha messo nel proprio carniere otto vittorie e nove sconfitte. Le permettono di stare nel gruppone di metà classifica e a soli due punti dai playoff. Se bisogna iniziare a tirare delle somme, i ragazzi di coach Giorgio Salvemini possono solo essere elogiati per il grande lavoro che hanno svolto in queste 17 giornate di campionato.

Per una manciata sotto al 50% di successi, dopo essersi presi gli scalpi di avversarie ben più quotate, i biancorossi sono sempre scesi in campo senza mai far sentire delle inevitabili differenze. Ma si è solo a metà del percorso, l’obiettivo di questa stagione va ancora tutto conquistato e dunque rimboccarsi le maniche e testa bassa sin dal prossimo impegno. Domenica 14 gennaio, ore 18, la Bakery sarà di scena al PalaTerme di Montecatini Terme per affrontare gli Herons. Squadra prima in classifica con 26 punti seppur in coabitazione con la Libertas Livorno.

Le parole di Lucas Maglietti a Radio Sound