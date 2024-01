Rugby – La Squadra Cadetta dei Lyons torna in campo per continuare la sua striscia di vittorie

Nuovo giro di partite per la Nazionali Azzurre, e arriva un nuovo riconoscimento importante per Sitav Rugby Lyons, che nelle prossime due settimane vedrà impegnati ben 5 giocatori con la Nazionale Under 23, impegnata in due test contro gli omologhi irlandesi a Dublino. A testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dallo staff bianconero, il Direttore Tecnico German Fernandez ha quindi selezionato una nutrita rappresentanza di Leoni nel gruppo di 30 giovani talenti che affronteranno due settimane di lavoro intenso e due partite di alto livello contro la Selezione Irlandese.

A tenere alto i colori bianconeri saranno i trequarti Federico Cuminetti e Andrea Cuoghi, insieme agli avanti Bradley Henderson (terza linea), Alessandro Filoni (seconda linea) e Antonio Tripodo (Pilone). Per i primi quattro si tratta di una conferma, dopo le esperienze con le nazionali giovanili azzurre e l’impiego nei primi due test stagionali della Nazionale Under23, mentre per il 23enne pilone Tripodo si tratta della prima convocazione, festeggiata con le due mete marcate nella sfida di Serie A Elite di sabato scorso contro i Campioni d’Italia di Rovigo.

I Leoni bianconeri si ritroveranno, insieme al gruppo azzurro, a partire da lunedì 8 gennaio, per poi sfidare la Selezione Ireland United Academies in due test: il primo domenica 14 gennaio, la seconda venerdì 19 gennaio, entrambe allo UCD Bowl di Dublino.

Il Capo Allenatore della Nazionale Under 23 German Fernandez

“I precedenti due incontri hanno dato indicazioni molto importanti. Tra la prima e la seconda partita, in particolare, si sono visti subito tanti progressi. Abbiamo un gruppo pieno di qualità con tanti giocatori che sono pronti a dare il 100% per questa squadra e provare a mettersi in mostra per strappare una convocazione con la Nazionale Maggiore. Sicuramente uno degli aspetti più interessanti è quello di aumentare l’esperienza internazionale di tutti gli atleti. Ci attende una sfida ancora più grande in Irlanda: avranno voglia di performare al meglio in casa e dovremo innalzare ancora di più il livello della prestazione”.

LEGGI ANCHE: Rugby – Cinque giocatori dei Lyons convocati con la Nazionale Italiana Under 23

Giocatori di Sitav Rugby Lyons Convocati