Riverso a terra e sanguinante, in forte stato di agitazione: intervengono carabinieri e 118. Accertamenti in corso

Riverso in mezzo alla strada con il volto insanguinato. I fatti sono accaduti in via Vitali. Alcuni passanti hanno notato l’uomo, un nigeriano di 29 anni, sdraiato in mezzo alla strada sanguinante. Alcuni si sono avvicinati per sincerarsi delle sue condizioni ma l’uomo ha reagito in modo violento e così i passanti hanno chiamato i carabinieri.

I militari sono giunti sul posto insieme al 118: dopo che i carabinieri hanno calmato il 29enne, in uno stato di forte agitazione, i sanitari hanno sedato il soggetto per pi trasportarlo al pronto soccorso. Indagini sono in corso per capire cosa sia accaduto.

L’uomo potrebbe essere stato oggetto di un’aggressione, ma potrebbe essersi anche ferito da solo considerato lo stato di agitazione, non è da escludere causato da droghe o alcol.