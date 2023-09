Serie B – Terremoto in casa Bakery Piacenza: Augusto Conti non è più l’allenatore della squadra

La Bakery Piacenza comunica che a far data da oggi, mercoledì 20 settembre, coach Augusto Conti non è più il capo allenatore della prima squadra biancorossa impegnata nel campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 al via il prossimo 1 ottobre 2023.

La società della presidente Caterina Zanardi, che ben prima dell’inizio del raduno dello scorso 17 agosto ha potuto apprezzare le qualità umane della persona prim’ancora che del professionista, augura al tecnico bolognese le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.