Valtidone Wine Fest 2023, il 23 e 24 settembre a Pianello. Annullata l’apericena del 22 settembre causa maltempo

Valtidone Wine Fest 2023, il 23 e 24 settembre appuntamento a Pianello. Annullata l’apericena del 22 settembre causa maltempo.

Un intenso fine settimana a Pianello tra Valtidone Wine Fest e Sagra di San Maurizio Le tradizionali celebrazioni del patrono San Maurizio, che chiudono di fatto la stagione estiva di Pianello, uniscono come ormai consuetudine gli eventi della sagra patronale all’appuntamento del Valtidone Wine Fest, la più grande rassegna del vino piacentino, giunta alla quattordicesima edizione.





Il sabato pianellese si animerà con proposte ed iniziative per tutti i gusti

Tra sport e tempo libero si potrà partecipare alla terza edizione di Pianello in Marcia. Inoltre, ci sarà la prima edizione di Boxe in Val Tidone, con l’allestimento di ben 10 match della nobile arte. Per le vie del paese si troveranno lo sbaracco, organizzato dai commercianti locali del comitato Valorizziamo Pianello ed il piccolo mercatino dell’antiquariato, mentre la Pro Loco sarà attiva già dal pomeriggio per i tipici cotechini e poi con i tradizionali stand e il ballo liscio in serata. Saranno poi aperti con gli stand di prodotti e piatti locali domenica tutto il giorno, giornata in cui alle 17.00 ci sarà l’esibizione di fisarmoniche anche con giovani artisti e l’orchestra Kevin, chiudendo poi con un’altra serata in cui si potrà ballare”.

Sempre sabato sera ad animarsi sarà anche il cielo di Pianello, grazie all’atteso spettacolo pirotecnico (dalle 23.00 circa) offerto dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Pianello Frizzante e la Pro Loco.



Giornata clou, domenica 24 settembre

L’evento parte presto con la presenza per le vie del paese di oltre 60 stand di produttori, aziende e cantine vitivinicole, oltre al mercatino dell’antiquariato. Inaugurazione ufficiale dopo il corteo degli sbandieratori di Cerreto Guidi dal Comune fino a Piazza Madonna, alle ore 10.30. Sotto lo stand del Valtidone Wine Fest si potranno degustare i vini locali, ma non solo ed i piatti e prodotti tipici, dal batarò ai tortelli, dagli affettati ai pisarei, al risotto. Gli stand di degustazione saranno aperti tutto il giorno, fino alle 20.00 con possibilità di pranzare ed assaggiare le proposte culinarie locali abbinate ai vini”.



Nel pomeriggio, dopo il nuovo spettacolo degli sbandieratori del comune toscano gemellato di Cerreto Guidi, altri due appuntamenti da segnare in agenda. Alle 17.00, in Piazza Madonna, si terrà la presentazione del libro “ISA” dello chef stellato Isa Mazzocchi del Ristorante La Palta di Bilegno, che dialogherà con il direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, con il Sindaco di Pianello, Gianpaolo Fornasari e il bibliotecario Gianluca Misso.

Sempre in piazza Madonna, infine, alle 18.30 il taglio della torta celebrativa dei 15 anni di Pianello Frizzante.

Annullato apericena “Aspettando il Wine Fest…” di venerdì sera a Pianello

A causa delle previsioni meteo, l’apericena “Aspettando il Wine Fest…” previsto per venerdì 22 settembre è stato annullato a data da destinarsi. L’evento, che prevedeva anche la presentazione delle squadre di calcio della zona, era un’anteprima della quarta e conclusiva tappa del Valtidone Wine Fest in programma nel fine settimana a Pianello Val Tidone. La programmazione degli impegni e delle manifestazioni previste per sabato e domenica proseguiranno regolarmente. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.valtidonewinefest.it oppure seguire i canali social del festival.