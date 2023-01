Il Piacenza strappa un punto sul campo dell’Albinoleffe. Scazzola: “Un’ottima prova, peccato non aver fatto i tre punti” – AUDIO

Il Piacenza guadagna un punto prezioso all’Albinoleffe Stadium. Scazzola mantiene il classico 3-5-2 con Parisi largo a destra, Munari interno con Suljic, Giorno e Rizza a completare il quintetto di centrocampo. L’atteggiamento dei biancorossi è molto positivo. Atteggiamento che viene premiato dopo appena 5′. Munari con un’azione personale guadagna il fondo sulla destra, poi fa partire un traversone rasoterra. Cesarini arriva a rimorchio e con il piatto sigla il vantaggio. Gli ospiti non ci stanno ed alzano il baricentro. Al 16′ il pari a seguito di un calcio d’angolo. Rinaldi respinge dopo una prima conclusione, poi arriva Marchetti che pareggia.

In avvio di ripresa il portiere del Piacenza è costretto a lasciare il campo in barella, al suo posto è entrato Tintori. Il tecnico prova a cambiare le carte negli ultimi 25 minuti: dentro Chierico, Plescia e Luppi. La squadra sembra riprende nuovo vigore, ma non riesce a segnare il gol vittoria. Ora la quota salvezza dista 6 punti. Il lato positivo riguarda invece la distanza rispetto all’ultima in classifica Triestina che è ora di 5 lunghezze.

I biancorossi torneranno in campo per lo scontro diretto di mercoledì 1° febbraio: alle 18:00 riceveranno il Sangiuliano con l’obiettivo di migliorare il penultimo posto in classifica.

Scazzola: “Abbiamo fatto un’ottima gara, peccato non aver portato a casa l’intera posta in palio”

La partita

Secondo tempo

4 minuti di recupero

90′ Zoma salta l’uomo, serve Manconi che costringe Tintori ad una super parata.

74′ Traversone dalla destra, Luppi nel cuore dell’area avversaria per poco non impatta da posizione molto interessante.

72′ Ennesima azione personale di Zoma che prova il diagonale, palla di poco oltre il secondo palo difeso da Tintori.

70′ Entra Petrungaro per Cocco

Ben tre cambi per Scazzola: entrano Luppi, Plescia e Chierico

67′ Quinto corner per l’Albinoleffe. Bravo Tintori a bloccare.

62′ Altra punizione per l’Albinoleffe. Una decina di metri fuori dall’area. Ancora Giorgione pronto a chiamare lo schema, Morra e Parisi sbrogliano.

60′ Punizione per l’Albinoleffe, dalla trequarti di destra. Se ne incarica Giorgione. Sugli sviluppi Cesarini commette fallo e viene ammonito.

60′ Ammonito Giorno

59′ Calcio d’angolo per il Piacenza Calcio. Il pallone arriva centralmente a Morra, ma la sua conclusione rimpalla sui difensori dell’Albinoleffe.

56′ Cross dalla sinistra e Nava è bravissimo ad anticipare Manconi con Tintori che non esce in presa e poteva diventare un pallone molto pericoloso.

54′ Munari riesce a lanciare Parisi, quest’ultimo entra in area di rigore, ma si allunga troppo il pallone che sfila oltre la linea di fondo.

51′ Bel lancio di Suljic per Morra, il portiere lo anticipa di pochissimo

47′ Azione ubriacante da parte di Giorgione. Salta tre uomini, ed in area di rigore viene limitato da Cosenza. Bravissimo Rinaldi nell’uscita a bloccare l’avanzata dell’avversario. Rinaldi esce in barella. Al suo posto entra Tintori.

Inizia la ripresa

Primo tempo

Finisce il primo tempo. Piacenza in vantaggio al 5′ con Cesarini imbeccato da Munari. Pareggio dei locali al 16′ con Marchetti che ribadisce in rete sugli sviluppi di un calciod’angolo.

5 minuti di recupero.

45′ Altro corner per l’Albinoleffe. C’è fallo ai danni di Suljic.

43′ Punizione per l’Albinoleffe 13 metri fuori dall’area. Pallone messo sul secondo palo. Munari devia in corner.

40′ Ammonito Cosenza per fallo su Cocco.

39′ Punizione per l’Albinoleffe. Si crea una sorta di mischia in area, ma fortunatamente i locali non arrivano mai al tiro.

38′ Marchetti esce in barella al suo posto Milesi

27′ Altro corner per il Piacenza che ora insiste.

25′ Corner per il Piacenza. Ora i biancorossi hanno ripreso in mano il gioco.

16′ Secondo corner per l’Albinoleffe. Pareggio dell’Albinoleffe: c’è la prima risposta di Rinaldi poi Marchetti sigla il pareggio. Albinoleffe – Piacenza 1-1.

14′ Cross dalla destra. Cocco la stoppa di petto all’altezza del dischetto del rigore, Nava tocca il pallone sul più bello e Rinaldi non ha difficoltà a bloccare.

12′ Primo corner della partita. Sul tiro dalla bandierina Manconi cerca il colpo di testa in anticipo, ma non trova la porta.

5′ Piacenza in vantaggio!! Munari entra in area da destra, la mette in mezzo di piatto. Cesarini c’è e ribadisce di piatto in rete! Albinoleffe – Piacenza 0-1!

4′ Occasionissima per l’Albinoleffe. Zoma scambia con un compagno e si ritrova davanti a Rinaldi. La posizione era leggermente defilata, ma comunque ottima. Parisi riesce a sporcare la conclusione, evitando il peggio.

3′ Cross di Rizza, Parisi prova la conclusione al volo: palla abbondantemente fuori misura.

2′ Rizza recupera palla sulla sinistra, entra in area, la mette in mezzo, ma i centrali dell’Albinoleffe spazzano.

Inizia all’Albinoleffe Stadium. Classica maglia biancorossa per il Piacenza, maglia celeste per l’Albinoleffe.

Le formazioni ufficiali

Albinoleffe (3-5-2): Offredi, Borghini, Marchetti, Miculi, Gusu, Doumbia, Piccoli, Giorgione, Zoma, Cocco, Manconi. All Biava

A disposizione: Pagno, Taramelli, Muzio, Milesi, Ntube, Petrungaro, Concas, Gelli, Rosso, Allieri, Frosinini, Toma

Piacenza (3-5-2): Rinaldi, Accardi, Cosenza, Nava, Parisi, Munari, Suljic, Giorno, Rizza, Morra, Cesarini. All Scazzola

A disposizione: Tintori, Reclaf, Plescia, Zunno, Chierico, Palazzolo, Luppi, Gonzi, Vianni, Capoferri, Onisa, Masetti