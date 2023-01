Sorpreso a vendere droga a tre ragazzini, addosso aveva un etto di hashish: arrestato 21enne

Sorpreso a vendere droga a un gruppo di ragazzini, arrestato. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio. Erano le 15 quando le Volanti della polizia si trovavano in via Negri dove hanno notato una strana contrattazione: insospettiti, gli agenti hanno tenuto d’occhio il gruppo di ragazzi e quando uno dei quattro ha venduto hashish a tre giovanissimi hanno raggiunto lo spacciatore e hanno fatto scattare le manette intorno ai suoi polsi: si tratta di un 21enne straniero e regolare sul territorio nazionale. Perquisito, aveva con sé quasi un etto di hashish, un grammo di cocaina, denaro contante e un coltellino. Come detto i tre clienti erano tutti giovanissimi, tra cui una minorenne.