Rugby – Lyons pronti per la prima gara di Serie A Elite contro Parabiago

Il gioco si fa duro, e i Leoni sono pronti a giocare: sabato alle ore 15.30 al Beltrametti prende il via la Soladria Serie A Elite, con una sfida già capitale per i bianconeri di Paoletti e Forte. La sfida è con il neopromosso Parabiago, per un confronto che potrà avere già importanti implicazioni per la stagione delle due squadre.

I Lyons si approcciano al big match con indicazioni rinfrancanti dalla Coppa Italia, dove i Leoni hanno dato filo da torcere alle favorite Fiamme Oro e Viadana. Non sono arrivate vittorie, ma per una squadra giovane e “leggera” è stato importante dimostrare di poter lottare per la vittoria con le più forti. Ora è il momento di colpire, con la vittoria come unico obiettivo nella sfida al Parabiago, come spiegato da Coach Tino Paoletti: “Arriviamo da due prove positive, in cui è mancato il killer instinct per chiudere i conti al momento decisivo. Era giusto provare soluzioni rischiose in Coppa, e la squadra ha reagito bene sia come collettivo che nei singoli, dimostrando di essere all’altezza del compito. Anche i ragazzi esordienti si sono fatti valere, e abbiamo piena fiducia per la partita di sabato. Siamo una squadra giovane, ma abbiamo tanto entusiasmo, grinta e passione per compensare la mancanza di esperienza: dovremo mettere in campo una prova matura e dimostrare il nostro valore.”

A livello di formazione, Moretto torna a guidare la mischia da Capitano, affiancando Mattioli in seconda linea. In prima linea, esordio nel massimo campionato per Montesissa, alla terza consecutiva da titolare, al fianco di Scatigna e Moretti. Nei trequarti, Giovanni Via si schiera estremo, con Pasini e Gaetano alle ali e il duo Coluzzi- Moore ai centri.