Serie B1 – Una spenta Conad Alsenese lascia via libera a Garlasco (0-3)

Secondo, pesante ko casalingo consecutivo in una sfida importante per la salvezza. E’ amaro il recupero di ieri (mercoledì) per la Conad Alsenese, che subisce la seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche cedendo in tre set al Volley 2001 Garlasco. Dopo il ko di sabato scorso contro Cesena, la squadra di Enrico Mazzola si è arresa anche alla formazione pavese, non riuscendo a esprimere il proprio gioco e subendo la superiorità delle lombarde, che hanno dominato la scena chiudendo i conti in tre set.

Per le gialloblù piacentine (sempre orfane del capitano Valeria Diomede per infortunio) una prova opaca, come testimoniano anche i parziali netti dei primi due set (persi 15-25 e 17-25), mentre tardivi segnali di risveglio si sono visti nella terza frazione (giocata con Sesenna in sestetto al posto di Gobbi da opposta), più combattuta e decisa da un paio di episodi nel finale, ma dove comunque Alseno non è riuscito a invertire il trend negativo precedente.

A premiare Garlasco, in particolare, è stata la fase break, con un gap già in battuta: la squadra di Angelescu ha trovato un buon rendimento al servizio (8 ace a fronte di 6 errori), mentre le piacentine hanno commesso 10 sbagli trovando una sola battuta vincente. Inoltre, sensibile la differenza a muro, con i 13 block vincenti di Garlasco contro i 5 locali (di cui 3 solo nel terzo set).

Per la Conad, il passo falso nello scontro diretto fa scivolare la squadra di Enrico Mazzola in zona rossa al quart’ultimo posto con 15 punti, a -1 dalla stessa Garlasco. Sabato alle 17,30 trasferta romagnola a Forlì al cospetto della Bleuline terza forza del girone D.

CONAD ALSENESE-VOLLEY 2001 GARLASCO 0-3

(15-25, 17-25, 22-25)

CONAD ALSENESE: Cornelli 10, Fava E. 2, Gobbi 6, Tosi 6, Guccione 3, Romanin 1, Toffanin (L), Sesenna 7, Zagni, Poggi. N.e.: Lago, Diomede. All.: Mazzola

VOLLEY 2001 GARLASCO: Vecerina 11, Armondi 7, Favaretto 15, Cortelazzo 8, Sala 10, Baruffi 5, Ferrari (L), De Martino (L), Sellaro. N.e.: Amato, Cazzato. All.: Angelescu

Classifica

Emilbronzo 2000 Montale 33, Esperia Cremona 26, Bleuline Forlì 23, Csi Clai Imola, Csv-Ra.Ma. Ostiano 22, Tirabassi & Vezzali 19, Elettromeccanica Angelini Cesena 17, Volley 2001 Garlasco 16, Conad Alsenese 15, Fumara MioVolley Gossolengo, Fos Wimore Cvr 12, Certosa Volley 2. (Cremona, Forlì, Imola, Ostiano, Tirabassi & Vezzali, Fumara, Fos Wimore e Certosa una partita in meno, Cesena due partite in meno).