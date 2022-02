Il 26 febbraio torna Comedy Ring, sul palco del Teatro San Matteo si sfidano i Comici di Zelig e altre note trasmissioni televisive

Sabato 26 febbraio torna Comedy Ring sul palco del Teatro San Matteo si sfidano i Comici di Zelig, Colorado, Camera Cafè ed Eccezionale Veramente. Fa tappa a Piacenza – a distanza di cinque anni dalla prima esibizione – il divertente tour nazionale di “Comedy Ring”, format di successo prodotto dalla SM Management con chiamata sul palco di attori noti al pubblico dell’intrattenimento televisivo targato mediaset.

Comedy Ring sul palco del Teatro San Matteo

In palio per gli speciali concorrenti – spiega il produttore, Simone Migliaccio – ci sarà la corona più ambita: gli applausi del pubblico che alla fine è il solo vero vincitore”.

Per ora nessuna anticipazione su chi si esibirà: i nomi verranno svelati nell’imminenza dello spettacolo che – annuncia con orgoglio l’organizzatore – avrà anche una finalità benefica con un contributo che verrà devoluto a sostegno delle opere dell’associazione La Ricerca. Nutriamo profonda ammirazione per quanto sta facendo questa onlus per i giovani con problemi di tossicodipendenza e per le loro famiglie. Sappiamo quanto la pandemia ha pesato anche economicamente su realtà come questa che operano senza alcuno scopo di lucro, ma solo per portare sollievo alle persone in difficoltà. Così come abbiamo fatto anche altrove per realtà che assistono i disabili, e come ci stiamo impegnando con la clown-terapia, vogliamo portare anche qui un sorriso”.

150/160 i posti disponibili e prenotabili sin da ora. Per informazioni acquisto biglietti telefonare al 345.5318808. Lo spettacolo avrà inizio alle 21,30. Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid sarà necessario esibire il green-pass rafforzato e indossare la mascherina.