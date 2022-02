Serie B1 – Per la Conad Alsenese punti salvezza in palio contro Garlasco

Straordinari in vista per la Conad Alsenese, che domani (mercoledì) alle 20,30 scenderà in campo in B1 femminile per sfidare il Volley 2001 Garlasco. Nuovo appuntamento casalingo, dunque, per le gialloblù piacentine, che sabato scorso hanno incassato un netto ko interno contro l’Elettromeccanica Angelini Cesena (0-3) e ora saranno animate da una forte voglia di riscatto in una partita importante in chiave salvezza. La squadra di Enrico Mazzola, infatti, occupa il quint’ultimo posto con 15 punti. A +2 sulla zona rossa inaugurata proprio da Garlasco, quart’ultima a quota 13.

Avversario

Il Volley 2001 Garlasco è guidato in panchina da Madalina Angelescu e in classifica ha 13 punti, due in meno di Alseno. Sabato scorso le pavesi hanno ceduto al tie break sull’altro campo piacentino di Gossolengo contro il Fumara Miovolley, nonostante i 28 punti della laterale Elisa Vecerina (ex Futura in A2). A presentare la sfida è l’altra laterale Sara Cortelazzo (anche ex Offanengo).

Classifica

Emilbronzo 2000 Montale 33, Esperia Cremona 26, Bleuline Forlì 23, Csi Clai Imola 22, Csv-Ra.Ma. Ostiano, Tirabassi & Vezzali 19, Elettromeccanica Angelini Cesena 17, Conad Alsenese 15, Volley 2001 Garlasco 13, Fumara Mio Volley Gossolengo, Fos Wimore Cvr 12, Certosa Volley 2. (Montale una partita in più, Ostiano, Cesena, Certosa una partita in meno).

Diretta Facebook

La partita tra Conad Alsenese e Volley 2001 Garlasco sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Pallavolo Alsenese con la telecronaca di Tommaso Cagnoni.