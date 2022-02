Cattolica, 2 milioni di euro per 70 borse di studio: “Per l’agricoltura del futuro”

Due milioni di euro per 70 borse di studio da erogare nel corso del quinquennio 2021/2025

«In occasione del 30° anniversario della sua istituzione la Fondazione Invernizzi ha promosso un intervento straordinario a supporto degli studenti meritevoli e bisognosi che coprirà l’intero percorso di studi» ad annunciarlo è Giuseppe Bertoni, docente emerito dell’Università Cattolica e Vice-Presidente della Fondazione. «Un’iniziativa che si pone nel solco tracciato dai fondatori, interessati a supportare la scienza, anche sostenendo i giovani meritevoli».



Le borse saranno destinate agli studenti delle lauree triennali in Scienze e tecnologie agrarie, in Food production management e in Scienze e tecnologie alimentari del campus di Piacenza e Cremona e agli studenti delle lauree magistrali attive presso il campus di Cremona in Food Processing: innovation and tradition e in Agricultural and Food Economics.

«Siamo molto grati a Fondazione Invernizzi per l’attenzione speciale che riserva al settore agro alimentare» afferma il preside di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica professor Marco Trevisan. «La Fondazione sostiene da tempo le attività di ricerca afferenti al settore lattiero caseario promosse dalla nostra facoltà, attraverso borse per giovani ricercatori e contributi ordinari, a cui si aggiungono quelli straordinari, come il supporto per la creazione della stalla sperimentale universitaria e – nel passato – per attivare un Centro per lo sviluppo dei Paesi poveri. Oggi, con questo nuovo cospicuo investimento, la Fondazione sostiene i nostri studenti lungo tutto il loro percorso: un segnale importante anche perché si colloca in un tempo che impone un’iniezione di fiducia verso le nuove generazioni».



Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione della borsa di studio devono presentare la domanda con relativa documentazione a: Direzione di Sede – Università Cattolica del Sacro Cuore – Via E. Parmense 84 – 29122 Piacenza – email: direzione.sede-pc@unicatt.it – entro il 28 febbraio 2022.

Per partecipare al bando, occorre aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore con una votazione non inferiore a 95/100 in caso di iscrizione alla laurea triennale e, in caso di iscrizione alla laurea specialistica, aver conseguito la laurea triennale con una votazione non inferiore a 108/110. Occorre inoltre avere un reddito “equivalente” non superiore a euro 38.000,00.

Per poter beneficiare della borsa anche al secondo anno del corso di laurea gli studenti devono aver acquisito, entro il 31 ottobre 2022, 36 CFU riportando una votazione media non inferiore a 26/30.

Per l’anno accademico 2022-2023 il bando sarà pubblicato nel mese di maggio e chiuderà il 15 luglio, in modo da poter assegnare le borse entro fine luglio, prima dell’iscrizione.