Serie B2 – Chiara Tonini prosegue l’avventura con la Pallavolo Sangiorgio

Originaria di Pavullo nel Frignano, provincia di Modena, Chiara Tonini, classe 1998, è cresciuta nel vivaio della Scuola Anderlini , e chiusa tutta la trafila del settore giovanile è passata alla San Michelese Sassuolo in B2. Altre due stagioni nella medesima categoria all’Arda Volley Fiorenzuola (2017-2019). La prima esperienza alla Pallavolo Sangiorgio ha anticipato l’esperienza in serie B1 alla Pallavolo Alsenese nella scorsa stagione (2020/2021) ed il ritorno alla Sangiorgio nel 2021/2022. Attaccante eclettica dove può giocare sia come opposta sia da schiacciatrice la prossima sarà la sesta stagione in B2 nelle ultime sette.

Le parole di Chiara Tonini

“Ho deciso di rimanere perché ci siamo trovati in accordo sia io che la società sul volerci “tenere” a vicenda. San Giorgio è una società che ha sempre rispettato noi e mi viene naturale avere stima nei loro confronti. Altro motivo importante è l’allenatore, con quale mi trovo molto bene. Ho stima in lui e credo che in palestra ci faccia lavorare molto bene. Non tralascia la parte tecnica, che quest’anno, con la squadra giovane che avremo secondo me sarà molto importante”.

Sugli obiettivi

“Sicuramente cercare di fare il meglio. Siamo una squadra giovane e credo che potremo dimostrare molto con un buon lavoro e impegni in palestra. Mi metto a disposizione delle nuove cucciole e a disposizione della squadra” conclude.

Roster Pallavolo Sangiorgio

Alzatrice: Micaela Perini (confermata). Opposta: Chiara Tonini (confermata). Centrale: Valentina Zoppi (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato).