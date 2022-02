Danza, “Sleeping Beauty – Work Bitch!” il 6 febbraio al Teatro Filodrammatici

Un’analisi emotiva di cinque personalità contemporanee attraverso la danza, a partire da “La Bella Addormentata”. Si tratta di “Sleeping Beauty – Work Bitch!”, coreografia di Nyko Piscopo, che inaugura il cartellone 2022 di Teatro Danza curato da Emma Chiara Perotti e inserito nella Stagione di Prosa 2021/2022 del Teatro Municipale di Piacenza, direzione artistica di Diego Maj, organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.

Appuntamento domenica 6 febbraio al Teatro Filodrammatici, con spettacolo pomeridiano alle ore 16. Su musiche di Peter Ilich Tchaikovsky, Dua Lipa, Billy More, danzeranno i giovani Eleonora Greco, Nicolas Grimaldi Capitello, Leopoldo Guadagno, Francesco Russo, Roberta Zavino.

“La Bella Addormentata” è il punto di partenza per indagare cinque personalità di oggi: si tratta di adolescenti, gender free, collocabili nell’era della GENERAZIONE Z. Queste figure classicheggianti dialogano con un’entità digitale che stabilisce regole tecniche e morali. La forte presenza tecnologica e la sensazione innata di appartenenza ad una gioventù inutile come quella descritta dai media e dalle generazioni precedenti, è una condizione che genera esaurimento emotivo, depersonalizzazione e un atteggiamento spesso improntato al cinismo. “Sleeping Beauty – Work Bitch!” vuole essere un “manifesto politico” contro la critica sterile alle nuove generazioni.

La ricerca di questa creazione nasce da momenti di sala nei quali si è stabilito un rapporto ricco di sensazioni diverse tra coreografo ed interpreti. La disciplina con la quale si impartiscono teorie tecniche in contrasto alla volontà di condividere un’esperienza di vita, insieme ad altre infinite atmosfere emotive creano situazioni che rimandano ad un rapporto simile a quello tra madre e figlio, tra insegnante ed allievo, tra dovere e piacere. Questa dicotomia interiore è spesso parte del cammino di un adolescente che si ritrova in un flusso circolare dal quale è difficile uscire. Il progetto non vuole moralizzare su tale questione, ma rendere solamente visibile questa trappola di vita in cui si trovano i giovani dei quali si critica la mancanza di intraprendenza in una situazione non favorevole fatta di pregiudizi, regole sociali, emotive e visive. Il mezzo favolistico sottolinea l’importanza delle fiabe che, mostrando i problemi di vita reale in uno scenario fantastico, ridimensionano la paura, l’esclusione e l’insicurezza.

“Sleeping Beauty – Work Bitch!”, che ha debuttato in forma di assolo al festival Ammutinamenti 2020 ed è diventato spettacolo intero a cinque interpreti grazie alla residenza artistica (H)EARTH -Ecosystem of Arts &Theatre, rientra in un progetto più ampio, una trilogia che Nyko Piscopo ha definito “Progetto Tchaikovsky. Le altre due creazioni sono: “Sweet Swan Sway!” da “Il Lago dei Cigni”, debuttato a marzo 2019 al Piccolo Bellini a Napoli con tre repliche sold out, effettua tournée in giro per il mondo; “Puppenspieler” da “Lo Schiaccianoci”, già programmato al Teatro Bellini di Napoli. Durante il periodo di creazione è stato realizzato “Puppenspieler Documentary”, che testimonia la condizione di lavoro dello spettacolo dal vivo durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Il progetto nasce dalla volontà di Nyko Piscopo di raccontare, attraverso la fiabistica, storie contemporanee e di trovare in esse una morale attuale.