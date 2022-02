Serie B2 – La Pallavolo Sangiorgio in trasferta a San Damaso

La centrale Maria Chiara D’Adamo analizza l’attuale momento della Pallavolo Sangiorgio.

“A Marudo di sicuro è stata una sconfitta inaspettata data la vittoria all’andata. Non che fossimo andate a Marudo con troppa tranquillità e sottovalutando le avversarie, ma dato che ritengo sia una compagine inferiore a noi sotto quasi tutti i punti di vista, ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca. Non siamo state in grado di reagire nei momenti in cui eravamo sotto e giustamente le avversarie hanno approfittato dei nostri blackout”.

Vincere sul campo della prima in classifica potrà dare nuova fiducia al gruppo in vista dei prossimi impegni di campionato.

“San Damaso è attualmente prima in classifica a pochi punti di distanza da noi, quindi fare più punti possibili in questo scontro diretto è fondamentale. È una buona squadra che ci ha dato del filo da torcere, per cui bisognerà dare il 110% e non abbattersi alla prima difficoltà”

I problemi vengono fuori quando non siamo in grado di rimanere costanti e non demoralizzarci dopo un punto subito, perché ci fa affossare e giustamente le avversarie allungano la distanza nel punteggio. Manca molta cattiveria agonistica e voglia di spaccare il pallone dopo un errore, e basta che anche solo una di noi sia giù per tirare giù anche le altre. Dovremmo mettere da parte l’orgoglio e metterci a disposizione della squadra, perché quando tutte fanno la propria parte, come tanti piccoli ingranaggi, l’orologio funziona”.

Classifica

Tieffe Serv. San Damaso 23 punti; Volley Stadium Mirandola 20; Pallavolo Sangiorgio, Tomolpack Marudo 19; Cr Transport Ripalta 18; Rubierese Volley 18; Arbor Reggio Emilia 16; Ass. Sport Corlo 14; Galaxy Inzani Volley 12; Ltp Vap Ubya Piacenza 3; Volley Academy Modena 0.