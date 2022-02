Artigiani del cioccolato da tutta Italia per “Art & Ciocc”, la dolcezza colora il Pubblico Passeggio – AUDIO e FOTOGALLERY

Anche il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore al Commercio Stefano Cavalli hanno partecipato questa mattina all’inaugurazione della manifestazione “Art & Ciocc” nel tratto iniziale del Pubblico Passeggio (lato barriera Genova). PIACENZA ART & CIOCC® è il Tour dei Cioccolatieri, la grande mostra mercato itinerante dedicata al cioccolato artigianale che nel fine settimana inonda di dolcezza la nostra città. La manifestazione è organizzata da Mark. Co. & Co. Srl e dai Mercanti di Qualità.

Da oggi, venerdì 18, fino a domenica 20 febbraio dalle 9 alle 21, lungo il Pubblico Passeggio, gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria. Domenica, poi, la mostra-mercato raddoppia con le bancarelle dei Mercanti di Qualità.

“E’ una manifestazione nata nel 2008, quindi sono 14 anni che giriamo di città in città soprattutto del Nord e Centro Italia. Abbiamo quasi tutte le regioni italiane rappresentate, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia”, commenta Roberto Donolato, di Mark. Co. & Co. Srl.

“Una manifestazione che arriva per la prima volta a Piacenza grazie all’attenzione dell’amministrazione comunale, di Confcommercio e di Fiva. E’ la terza città in Emilia Romagna in cui facciamo questo evento: da 14 anni la facciamo a Ravenna a ottobre, l’abbiamo fatta a Ferrara per l’ottavo anno e siamo felicissimi di approdare oggi a Piacenza. Domenica poi avremo anche i banchi dei Mercanti di Qualità: è la prima volta che abbiamo un evento in abbinamento e sicuramente è un plus per la città”.

“Ogni espositore, ogni artigiano porta la propria territorialità, la propria regione, poi è chiaro che il cioccolato può essere declinato in tante forme. Il vero cioccolato comunque resta declinato in tre tipi: fondente, al latte e bianco. Anche se il bianco non è cioccolato, lo ricordiamo. Io non sono un tecnico, sono più che altro uno degli organizzatori dell’evento, però lo ha specificato anche chef Damiano Carrara che abbiamo avuto ospite quindici giorni fa ad Asiago, in provincia di Vicenza”.

La presenza di Carrara, chef noto al grande pubblico per la sua (bella) presenza televisiva, la dice lunga sul prestigio di questa manifestazione, “Art & Ciocc”.

“Il cioccolato da gioia, da piacere, e soprattutto ci siamo resi conto di intercettare un profondo bisogno delle persone: tornare a vivere eventi come questo, uscire spensierati nella speranza di lasciarci alle spalle questo periodo il prima possibile”.