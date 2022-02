Serie B2 – La Pallavolo Sangiorgio è sconfitta a Marudo

Nel primo parziale la Pallavolo Sangiorgio scendo in campo con Perini-Hodzic, Tonini-Marc, Zoppi-D’Adamo e Tacchini, Marudo è più deciso nel chiudere gli attacchi costringendo le piacentine all’inseguimento sino al 20-25.

Nel secondo set con Viaroli in campo in seconda linea, insieme a Gilioli e Salimbeni, la formazione albiceleste parte meglio, prendendo il vantaggio dal 16-15; finale di set concitato che vede la Pallavolo Sangiorgio imporsi ai vantaggi, 27-25. La falsa partenza, 0-9 e 3-13 compromette l’intero andamento del terzo set, vinto da Marudo 15-25. Il trend non cambia nemmeno nel quarto con la squadra di casa che si impone 21-25.

Una sconfitta fa scivolare la Pallavolo Sangiorgio al terzo posto insieme alla stessa Marudo con Mirandola che superando la capolista San Damaso sale in seconda posizione. Nel prossimo turno Perini e compagne giocheranno nuovamente in trasferta sul campo del San Damaso primo della classe. Occasione importante per riscattare la sconfitta di Marudo.

Tomolpack Marudo-Pallavolo Sangiorgio 3-1 (25-20, 25-27, 25-15, 25-21)

Tomolpack Marudo: Bisio 7, Suvighi (L), D’Alessandro 7, De Simone, Ujka, Farè (L), Ducoli 15, Gualazzi 1, Mazzi 19, Galeone, Cattaneo 1, Lupidi, Boffi 14, Riso 4. All. Mattioli.

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini (L), Errico, Perini 1, Gilioli 10, Molinari, Galelli 1, Salimbeni 1, Tonini 2, Viaroli (L), Zoppi 3, Hodzic 12, Marc 7, D’Adamo 7. All. Capra.

Risultati

Arbor Reggio Emilia-Rubierese Volley 1-3

Galaxy Inzani Volley-Ltp Vap Ubya Piacenza 3-0

Volley Academy Modena-Cr Transport Ripalta (rinviata)

Volley Stadium Mirandola-Tieffe ServSan Damaso 3-2.

Riposa: Ass. Sport Corlo.

Classifica

Tieffe Serv. San Damaso 23 punti; Volley Stadium Mirandola 20; Pallavolo Sangiorgio, Tomolpack Marudo 19; Cr Transport Ripalta 18; Rubierese Volley 18; Arbor Reggio Emilia 16; Ass. Sport Corlo 14; Galaxy Inzani Volley 12; Ltp Vap Ubya Piacenza 3; Volley Academy Modena 0.