Top10 – I Lyons cercano la prima vittoria del 2022 contro Mogliano

I Lyons vogliono rialzare la testa, e quale miglior occasione che il ritorno tra le mura amiche del Beltrametti. Sabato alle ore 13.00 i Leoni di Garcia e Orlandi ospitano il Mogliano Rugby, che in questa stagione ha già battuto due volte i bianconeri ma si ritrova più in basso in classifica. I Lyons dal canto loro cercano ancora la prima vittoria del 2022.

Il punto su Mogliano

Di fronte ai Leoni ci sarà il Mogliano Rugby, attualmente nono in classifica. La squadra di Salvatore Costanzo sta affrontando una stagione complicata, nonostante il valore indiscusso della squadra veneta, che soprattutto in casa ha dimostrato di essere un avversario ostico per tutti. Quattro vittorie all’attivo per gli uomini di Costanzo, tra cui il prestigioso scalpo del Valorugby Emilia e la netta vittoria sui Lyons nella sfida di andata, da sommare all’affermazione arrivata in Coppa Italia contro i bianconeri. Buon momento di forma per il Mogliano, che arriva da due vittorie nelle ultime tre sfide, contro Valorugby e Lazio in casa.

La situazione in casa Lyons

I Lyons devono assolutamente riprendersi dopo la brutta prova di Rovigo. Un primo tempo di completo black out è costato un pesante passivo irrecuperabile per i Lyons, che nel secondo tempo hanno comunque avuto la forza di reagire e fermare i Campioni d’Italia. Serve un cambio di marcia, e Gonzalo Garcia spera di trovarlo con il rientro di Santiago Portillo, uno dei migliori giocatori dei Lyons in questa stagione, e di Luca Petillo, che con la sua leadership può aiutare moltissimo la squadra.

Gonzalo Garcia ha parlato del momento della squadra

“Nonostante le difficoltà avute nell’ultimo periodo, il morale dei ragazzi è buono, sono consapevoli dei miglioramenti di cui abbiamo bisogno e hanno fiducia nel lavoro che facciamo sul campo, serve solo un po’ più di lucidità e convinzione e la vittoria arriverà, su questo non ho dubbi. In queste due settimane abbiamo lavorato molto sul nostro sistema di gioco per tornare ad avere il massimo della confidenza nelle nostre capacità, e i ragazzi hanno risposto bene. Siamo pronti a disputare una bella partita.”

La partita sarà trasmessa in diretta sul sito Eleven Sports, con registrazione e accesso gratuiti.

I Lyons hanno fame di vittorie, dopo un lungo digiuno. Serve la carica del Beltrametti per ritornare al successo contro un avversario alla portata ma ostico e determinato.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Via A, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Cissè, Moretto; Salvetti, Lekic; Aloè, Rollero, Acosta

A disp: Cocchiaro, Minervino, Salerno, Cemicetti, Petillo, Bottacci, Via G, Efori