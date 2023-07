Serie C o Serie D? Il Piacenza calcio è ancora in mezzo al bivio. E i giocatori non possono arrivare

Situazione veramente paradossale quella in pancia al Piacenza Calcio. La società di Via Gorra, proprio questa mattina, ha informato gli organi di stampa di avere presentato regolare domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie D, ma allo stesso ha inoltrato alla FIGC domanda di ripescaggio in Serie C.

Queste le parole del DG Fiorani

Chiedo scusa ai tifosi perché, per motivi burocratici, non abbiamo ancora potuto presentare la squadra e i giocatori ma oggi siamo qui a chiedergli di rinnovare l’abbonamento. Con la riforma del calcio entrata in vigore il primo luglio sono cambiate alcune regole. Una di questa ci impone di diventare “Società Dilettantistica” per poter tesserare i giocatori in Serie D, allo stesso tempo, però, per chiedere il ripescaggio in Serie C dobbiamo essere una Srl professionistica. A questo punto abbiamo deciso di aspettare perché diventare oggi un società dilettantistica ci precluderebbe la possibilità di essere eventualmente ripescati in C. Tutto questo ha come riflesso l’impossibilità di depositare i contratti ufficiali dei giocatori e questo, molto semplicemente, è il motivo per cui non possiamo ufficializzarli

La campagna abbonamenti

Il Piacenza Calcio comunica che la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 si aprirà il prossimo venerdì 21 luglio quando, presso le biglietterie dello stadio Garilli, sarà possibile acquistare le nuove tessere dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 20.

Ogni tifoso che presenterà un abbonamento della passata stagione o che ne acquisterà uno della nuova, riceverà in omaggio un portachiavi ufficiale del Piacenza Calcio.

Il primo giorno di campagna abbonamenti si potrà usufruire di alcune tariffe speciali per i settori distinti e rettilineo, per i quali il prezzo sarà di € 80,00, mentre il costo per gli studenti sarà di € 50,00.

A partire dalla stessa data saranno attive anche le convenzioni con le associazioni di categoria del territorio (per informazioni, rivolgersi alle associazioni stesse).

martedì 25/07 dalle 17,30 alle 19,30

Giovedì 27/07 dalle 17,30 alle 19,30

martedì 1/08 dalle 17,30 alle 19,30

giovedì 3/08 dalle 17,30 alle 19,30

martedì 8/08 dalle 17,30 alle 19,30

giovedì 10/08 dalle 17,30 alle 19,30

martedì 22/08 dalle 17,30 alle 19,30

giovedì 24/08 dalle 17,30 alle 19,30

martedì 29/08 dalle 17,30 alle 19,30

giovedì 31/08 dalle 17,30 alle 19,30

martedì 5/09 dalle 17,30 alle 19,30

giovedì 07/09 dalle 17,30 alle 19,30

martedì 12/09 dalle 17,30 alle 19,30

giovedì 14/09 dalle 17,30 alle 19,30

I prezzi

Distinti: prezzo intero € 110,00; prezzo ridotto € 90,00; Rettilineo: prezzo intero € 110,00; prezzo ridotto € 90,00;

Tribuna Laterale: prezzo intero € 180,00; prezzo ridotto € 150,00; Tribuna Semicentrale: prezzo intero € 300,00; prezzo ridotto € 240,00;

Tribuna Centrale: prezzo intero € 450,00; prezzo ridotto € 410,00*;

Informazioni

Si ricorda che il prezzo ridotto è valido per le donne, over 65 (65 anni compiuti), abbonati stagione sportiva 2022/23 (i quali dovranno presentare fisicamente il vecchio abbonamento) ed invalidi con percentuale dal 50 al 99%

Under 14 (14 anni non ancora compiuti): € 10,00 in tutti i settori (accompagnato da parente entro il quarto grado maggiorenne);

Studenti universitari e studenti scuole superiori: € 50,00 settore distinti.

Si ricorda che per l’acquisto degli abbonamenti è obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità. Per i bambini tariffa Under 14, che devono essere accompagnati da un parente entro il quarto grado maggiorenne, in mancanza di documento d’identità è sufficiente attestato di nascita o tesserino sanitario.

