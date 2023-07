Volley, Serie B2 – Chiara Marinucci seconda conferma al centro della Pallavolo San Giorgio

In vista della quinta stagione consecutiva nel campionato nazionale di serie B2 la dirigenza della Pallavolo San Giorgio rende noto di aver rinnovato l’accordo con la centrale Chiara Marinucci.

Nata a Roma il 28 luglio 2004, alta 185 centimetri Chiara cresce ne Il Volley La Storta, società della zona Nord della capitale sulla via Cassia; il primo abbozzo con i tornei nazionali arriva nella stagione 2021/2022 con il passaggio alla Fenice Roma Pallavolo. Nel 2022/2023 la scelta personale e sportiva di accettare la proposta della Pallavolo San Giorgio contribuendo in modo importante alla conquista della seconda posizione in regular season del girone F ed al raggiungimento del triangolare finale dei playoff promozione per la B1.

Roster

Opposta: Chiara Tonini (confermato). Schiacciatrici: Alessia Arfini (confermata), Giulia Gilioli (confermata), Federica Polletta (nuova, Cesena). Centrale: Valentina Zoppi (confermata), Chiara Marinucci (confermata). Libero: Greta Galelli (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato).

