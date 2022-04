Serie C – Seregno-Piacenza calcio, l’informativa sui biglietti

La società Seregno comunica che dalle ore 10:00 di giovedì 21.04.2022 sarà attiva la prevendita dei biglietti per la gara Seregno – Piacenza calcio in programma domenica 24 aprile 2022 alle ore 14:30 presso lo stadio “Ferruccio” di Seregno, valevole per la 19^ giornata di ritorno del campionato Serie C 2021/2022.

Modalità di acquisto

– Online sul sito sino alle ore 19:00 di sabato 23 aprile 2022;

– Presso i punti vendita Goldbet – Via Alessandria,33 Piacenza: sino alle ore 19:00 di sabato 23 aprile 2022

– Tabaccheria Carmagnola – Piazza Cavalli,30 sino alle ore 19:00 di sabato 23 aprile 2022

Prezzo

€ 10,00 + diritto di prevendita.

Informiamo inoltre che i Possessori di tagliando d’ingresso dovranno necessariamente

presentarsi muniti di Green Pass ed indossare mascherina di tipo FFP2 (o superiore).