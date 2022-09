Serie C – Tutte le date e gli orari delle partite del Piacenza calcio

Piacenza Calcio riporta, come da comunicato della Lega Pro n. 20/DIV del 14 settembre 2022, la programmazione delle gare dalla sesta giornata di andata alla prima giornata di ritorno.

Di seguito il dettaglio delle singole giornate

A 6a SANGIULIANO PIACENZA Domenica 2/10/22 17.30

A 7a PIACENZA JUVENTUS NEXT G. Domenica 9/10/22 14.30

A 8a PRO VERCELLI PIACENZA Domenica 16/10/22 17.30

A 9a PIACENZA RENATE Mercoledì 19/10/22 18.00

A 10a TRENTO PIACENZA Domenica 23/10/22 14.30

A 11a PIACENZA PADOVA Lunedì 31/10/22 20.30

A 12a MANTOVA PIACENZA Domenica 6/11/22 17.30

A 13a PIACENZA PORDENONE Sabato 12/11/22 17.30

A 14a LECCO PIACENZA Sabato 19/11/22 17.30

A 15a NOVARA PIACENZA Domenica 27/11/22 17.30

A 16a PIACENZA TRIESTINA Mercoledì 30/11/22 18.00

A 17a PRO SESTO PIACENZA Domenica 4/12/22 14.30

A 18a PIACENZA PRO PATRIA Domenica 11/12/22 14.30

A 19a L.R. VICENZA PIACENZA Sabato 17/12/22 14.30

R 1a PIACENZA PERGOLETTESE Venerdì 23/12/22 14.30

*Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive La società informa inoltre che la gara Piacenza – Padova, in programma lunedì 31 ottobre 2022 alle ore 20.30, valevole per l’undicesima giornata di campionato, verrà trasmessa in diretta Rai Sport.