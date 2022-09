Baseball – L’Italia inizia il placement round. Probabile impiego di Simone Carnevale

Ai Mondiali U18 in corso in Florida per l’Italia è arrivato il momento di iniziare la seconda fase, cosiddetta Placement Round che assegnerà le posizioni finali dal 7° al 12° posto. Gli azzurrini, dei quali fa parte anche il lanciatore del Piacenza Simone Carnevale, arrivano a questo appuntamento ancora all’asciutto di vittorie in quanto nel round iniziale alle cinque partite giocate sono seguite altrettante sconfitte.

Ma se si eccettua la pesante sconfitta per 10-0 contro Panama, nelle altre uscite la squadra di Aluffi non ha demeritato più del dovuto: contro il Giappone (6-0), quando per due innings ha lanciato Carnevale, ha pagato a caro prezzo i punti subiti in apertura per poi giocare alla pari, contro i campioni in carica di Taiwan ha sfiorato l’impresa soccombendo all’ultimo inning per 2-1, contro il Messico (12-7) ha comunque lottato raccogliendo consensi ed infine con l’Australia ha masticato amaro per la seconda sconfitta col minimo scarto (5-4).

Nella seconda fase gli azzurri porteranno con loro le partite perse con Panama e Australia (squadre che non affronteranno nuovamente) e giocheranno contro le tre squadre arrivate dal quarto al sesto posto nell’altro girone, partendo dall’ultima: oggi il Sudafrica, domani il Canada e sabato il Brasile. Tutte le partite si giocheranno all’Ed Smith Stadium di Sarasota con inizio alle ore 9 (le 15 in Italia). Contro i canadesi o i brasiliani potrebbe essere schierato sul mound Carnevale dopo l’esordio contro il Giappone. A giocarsi l’oro nel Super Round i padroni di casa degli USA, Taiwan, Corea, Giappone, Messico e Olanda.