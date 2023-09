Cortometraggio “Seventyfive bmp”, proiezione a Morfasso il 9 settembre

Dopo l’anteprima nazionale di sabato scorso a Piacenza, – quando ha raccolto un grande successo – il cortometraggio “Seventyfive bmp” inizia il suo viaggio in tutto il Paese per sensibilizzare sulla donazione d’organo, in concomitanza con il 50° di AIDO.

Prossima tappa a Morfasso sabato prossimo 9 settembre quando alle 18.30 il film sarà proiettato nel salone parrocchiale a cura della locale sezione AVIS e della sezione AIDO della vicina Lugagnano. Saranno presenti il regista e parte della troupe. Successivamente l’opera verrà presentata in altri paesi del piacentino per proseguire poi per Milano, Torino, Venezia, Roma, Napoli.