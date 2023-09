Travo, le Serate Letterarie si chiudono l’8 settembre: ospite il dottor Piero Mozzi

SI conclude venerdì 8 settembre con un incontro su Alimentazione e Benessere a cura del dottor Piero Mozzi, la rassegna estiva di letteratura e cultura organizzata dal Comune di Travo in collaborazione con la cooperativa Educarte e l’associazione Travo Libri con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

17 appuntamenti in tutto tra letteratura, musica e teatro che da giugno hanno animato l’estate di Travo con tanti autori e autrici tra i quali ricordiamo Valerio Varesi, Alessandra Selmi, Gian Marco Griffi e Gabriella Genisi, autrice dei romanzi che hanno ispirato la serie TV Le indagini di Lolita Lobosco.

«L’edizione 2023 delle Serate letterarie è stata molto lunga e ha riscosso un successo che è andato al di là delle nostre aspettative, con un pubblico sempre numeroso e partecipe, è il commento dell’assessora alla Cultura Roberta Valla. Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per questo risultato, in primis la cooperativa Educarte con Valeria Depalmi, Cinzia Cassinari e Sara Bucceri per lo straordinario lavoro di segreteria organizzativa. E poi i dipendenti del Comune, che ogni estate sono chiamati a un impegno extra. Infine, ringrazio di vero cuore la Fondazione di Piacenza e Vigevano, che anche quest’anno non ci ha fatto mancare il sostegno necessario a tenere alto il livello della manifestazione».

Travo, Serate Letterarie: ospite il dottor Piero Mozzi

Il dottor Piero Mozzi, medico e naturopata, molto noto per la dieta dei gruppi sanguigni, sarà l’ultimo ospite delle Serate Letterarie 2023. A Travo parlerà del suo libro e di come un’alimentazione sana e corretta sia fondamentale per mantenersi in buona salute.

L’appuntamento è come sempre alle 21,15 nella piazzetta dell’asilo sotto la torre del castello Anguissola. L’ingresso è gratuito.

INFO e AGGIORNAMENTI: www.gianaanguissolatravo.it.