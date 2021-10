Si comincia! Al PalaMagni i Fiorenzuola Bees inaugurano la stagione di Serie B contro Padova

Alle 18.00 di domenica 3 ottobre 2021 porte chiuse infatti, in attesa del completamento dei lavori nella struttura valdardese per l’omologazione alla Serie B, ma tanta voglia di fare bene per la squadra di coach Gianluigi Galetti, al terzo anno con i gialloblu.

Diversi i volti nuovi dei Fiorenzuola Bees in questa stagione, oltre ai confermati capitan Galli, Livelli, Bracci, Ricci e il giovane Bussolo, con la consapevolezza di aver allestito una squadra giovane che tuttavia vuole divertirsi e confermare sul campo il basket predicato dallo staff tecnico fiorenzuolano, confermato è composto (oltre da coach Galetti), dagli Assistenti Bricchi, Zanella e Mellone e dal Preparatore Atletico Donazzi.

Nell’unica uscita ufficiale finora disputata dai Bees, in Supercoppa Centenario, è stato KO per Galli e compagni, superati dalla JuVi Cremona al PalaRadi per 84-71. Per il resto, diversi i test match disputati con una crescita costante della formazione valdardese.

Il punto su Padova

Virtus Basket Padova ha invece vinto la prima gara in Supercoppa Centenario (75-70 su Monfalcone con Ferrari e Cecchinato autori di 17 punti a testa), venendo sconfitta nel secondo turno da Vicenza per 56-67.

La squadra patavina, allenata da coach De Nicolao, è reduce da una stagione dove una bomba allo scadere di Ferraro (Aurora Jesi) nell’ultima gara (66-67) ha compromesso la possibilità di entrare in griglia playoff.

Partita dunque complessa per i Bees, ma la squadra di Galetti vuole candidarsi come vera e propria rompiscatole del girone B di Serie B.

Palla a due come detto alle ore 18.00 di domenica, quando gli arbitri Suriano e Giovagnini di Torino alzeranno la palla a due. Due, come i primi punti in palio in una stagione di conferma dopo l’exploit della scorsa stagione. I Fiorenzuola Bees vogliono farsi trovare pronti.