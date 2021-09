“Pagine in cammino”: rassegna di incontri, percorsi e idee dal 2 ottobre a Piacenza

Il 2 ottobre si apre anche a Piacenza la 1° Rassegna “Pagine in cammino”, organizzata dalla RETEBEER Biblioteche Ecclesiastiche Emilia Romagna. Sempre il 2 ottobre è in programma l’inaugurazione della Mostra organizzata nell’ambito della Rassegna dalla Biblioteca del Seminario Vescovile di Piacenza in collaborazione con l’Archivio storico diocesano.



L’inaugurazione della mostra “Deh, peregrini che pensosi andate…Cammini, santi, ospedali a Piacenza nei volumi della Biblioteca del Seminario Vescovile e nei documenti dell’Archivio Storico Diocesano” è in programma alle ore 15 alla Biblioteca del Seminario Vescovile in via Scalabrini 65.

Pagine in cammino

“Pagine in cammino” è una rassegna di incontri, percorsi e idee che ha lo scopo di consolidare il legame tra ciascuna Biblioteca e il proprio territorio di azione, attraversando tutta la Regione. In questa 1a edizione il tema comune è la riflessione sul “pellegrinaggio”, inteso sia come viaggio terreno sia come ascesa spirituale, inteso quindi come movimento capace di generare un cambiamento.

Il mettersi in cammino o l’aver percorso un cammino vuole essere anche un buon auspicio

per la ripresa piena di un tempo di condivisione, di crescita e di socialità.

Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa Covid-19.