Si ribalta col trattore tra i campi di Morfasso, agricoltore soccorso in eliambulanza

Si ribalta con il trattore, grave un uomo. I fatti sono accaduti in località Ciancia, nel territorio di Morfatto. Un agricoltore di 75 anni stava lavorando in un terreno quando, per motivi da chiarire, il mezzo si è ribaltato. L’uomo è riuscito a liberarsi dal mezzo capovolto e accorgendosi di essere rimasto ferito ha chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai vigili del fuoco. I sanitari hanno disposto il trasporto in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.