Siccità, la pioggia delle ultime ore non basta. Berselli: “Situazione preoccupante per l’inizio dei raccolti”. Chiodetto (3B Meteo): “Importante comunque aver invertito la tendenza” – AUDIO

E’ tornata la pioggia dopo mesi di siccità, una situazione che ha messo in crisi il Po soprattutto nella zona di Piacenza e Cremona. Le precipitazioni previste questa settimana però non basteranno a colmare il deficit idrico sul territorio piacentino. Cosa dovremo aspettarci nelle prossime settimane? Ne ha parlato a Radio Sound Meuccio Berselli, Segretario Generale dell’autorità distrettuale del Fiume Po.

La situazione è molto preoccupante – commenta Berselli – perché questo fenomeno siccitoso, partito dal Piemonte, ora sta mettendo in grande difficoltà dal punto di vista della portata proprio la sezione di Piacenza e Cremona. Le piogge indicate dalle previsioni meteo di questi giorni non cambieranno più di tanto ciò che sta accadendo. In particolare abbiamo pochissima acqua disponibile, non abbiamo acqua invasata per i prelievi e dalla prossima settimana la situazione peserà sull’agricoltura. Ricordiamo che l’agricoltura del distretto padano rappresenta il 40% del Pil nazionale. Secondo me avremo conflitti tra territori di valle e di monte, qualcuno sarà senz’acqua per le coltivazioni.

Siccità, la pioggia delle ultime ore: AUDIO intervista a Meuccio Berselli

Le previsioni per i prossimi giorni: Nikos Chiodetto di 3B Meteo

Dopo tanta assenza di precipitazioni la situazione si è sbloccata. Infatti prima avevamo un anticiclone di blocco sull’Europa occidentale che non faceva passare le perturbazioni oceaniche, atlantiche che sono quelle che portano le vere piogge. Ora questa situazione di alta pressione si è spostata quindi si profila aria più fredda e instabilità. Almeno fino a sabato saremo in balia di nuvole, precipitazioni e rovesci anche nel piacentino. Non è ancora abbastanza per combattere la siccità ma almeno è un inizio.