Siciliano a Piacenza per lavoro e lontano dai cari a causa del Coronavirus, rassicura la figlia scrivendo una fiaba sul Covid – 19. E’ la storia di Giuseppe, un collega giornalista, che a causa della crisi ha dovuto ricominciare da capo e lo ha fatto trovando lavoro come Guardia Giurata nel nostro territorio.

L’arrivo dell’emergenza Coronavirus sta costringendo il papà a stare lontano dalla sua famiglia. Quindi l’uomo nativo di Gela, come racconta “Il Giornale di Sicilia” ha scelto di stare vicino ai figli in un modo originale e commovente. Come? Scrivendo una favola sul Covid 19 intitolata “Virus, la mostriciattola”.

Un bisogno di “normalità” che supera anche le nuove tecnologie che permettono ad esempio la vicinanza attraverso le videochiamate. In particolare la scelta di scrivere una storia è stata fatta perché la Guardia Giurata, durante le sue giornate in Sicilia, ha la preziosa abitudine di raccontare le fiabe alla figlia. Nella vicenda il terribile Virus viene visto come una strega cattiva da sconfiggere.

Siciliano a Piacenza per lavoro rassicura la figlia con una fiaba sul Covid – 19 – AUDIO

