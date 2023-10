Sicurezza a Roveleto di Cadeo sopralluogo dei Consiglieri Dosi e Bruschi

Sicurezza a Roveleto di Cadeo, i consiglieri del comunali Dosi e Buschi hanno effettuato dei sopralluoghi nelle aree circostanti la scuola di Roveleto Ugo Amaldi e lungo il Viale Aldo Moro per alcune verifiche sulla sicurezza rilevando alcune criticità.

Sicurezza a Roveleto la prima criticità

“La prima criticità è inerente alla scuola e in particolare ai cancelli dell’area antistate all’edificio che risultano sempre aperti: sia nelle ore diurne che in quelle notturne – spiegano i consiglieri – e ciò comporta un reale problema di sicurezza. Con la demolizione della seconda parte della struttura, l’area rimane un vero e proprio cantiere aperto e coloro che vi transitano, hanno accesso indisturbato a quell’area, così come all’edificio nuovo e a cui si possono recare danni o furti. Ci chiediamo se i cancelli, che rimangono costantemente aperti, lo sono al fine di far notare ai passanti che i lavori di ristrutturazione della scuola procedono: il cantiere diventa così un teatrino sulle spalle dei cittadini (voglio dire che rimane aperto ma che, se succede qualcosa, la colpa ricade sui cittadini. Ad esempio per furto o se entrano e si fanno male”. comunicano i consiglieri in una nota.

Sicurezza a Roveleto la segnaletica orizzontale

L’attenzione si sposta anche verso la segnaletica orizzontale dei bus, nei pressi della rotonda di Via Liberazione: “sono stati spesi soldi per un parcheggio degli autobus che accompagnano i bambini a scuola che nella realtà dei fatti non viene utilizzato. È per caso inutilizzabile? Inoltre l’organizzazione dei lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale nei pressi di Viale Aldo Moro è stata un disastro perché per questo lavoro sono stati posizionati gli appositi cartelli da cui emergeva che i lavori si sarebbero dovuti eseguire nella giornata del 2 ottobre, mentre sono stati eseguiti il giorno successivo (3 ottobre), creando così notevoli disagi ai commercianti e a chi necessitava di parcheggiare negli spazi appositi. Si sono anche dimenticati di indicare che i lavori in questione sarebbero stati eseguiti anche nei pressi delle scuole. I lavori sono stati fatti, ma senza avvisare in modo opportuno e serio la popolazione”. Ciò che si domandano i due consiglieri è chiaro: “l’Amministrazione è vigile e presente?“