Pace, manifestazione in Piazza Cavalli il 5 ottobre. Lovattini: “Sui negoziati ringraziamo il Papa ma non l’Europa” – AUDIO

E’ tempo della Cura e della Pace, manifestazione in Piazza Cavalli il 5 ottobre alle ore 18. L’evento si tiene in preparazione della grande manifestazione per la pace e per la costituzione in programma a Roma il 7 ottobre.

Tra i temi, i negoziati per fermare la guerra in Ucraina. In questo senso sono stati fatti passi avanti – spiega Roberto Lovattini Coordinatore di Europe for peace Piacenza – grazie a Papa Francesco e Monsignor Zuppi. Entrambi si stanno sforzando per portare avanti queste trattative di pace. Pensiamo poi ci siano altre realtà come il Brasile che si stiano dando da fare, ma tra questi paesi non ci sono l’Italia e nemmeno l’Europa. Nonostante le dichiarazioni continuano semplicemente ad armare l’Ucraina.

Non è la via giusta secondo voi

Il problema non è tanto di dire che il popolo ucraino ha diritto di vivere in pace senza essere invaso dalla Russia, su questo siamo tutti d’accordo, ma non chiedetemi di imbracciare delle armi.