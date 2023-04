Piazza Cavalli si trasforma in una (silenziosa) discoteca a cielo aperto, sabato torna la Silent Night – AUDIO

Piazza Cavalli si trasforma in una discoteca a cielo aperto…ma silenziosa. Torna infatti la Silent Night, organizzata da ASD Hobby con il supporto del Comune di Piacenza. Dalle 21 alle 2 di sabato prossimo 29 aprile si ballerà, cuffie alle orecchie, affidandosi alla maestria di alcuni tra i migliori dj in circolazione. Tra loro il celebre dj Vaccari: “L’intenzione è quella di attirare non solo un pubblico di giovanissimi, ma anche persone con qualche anno in più”, spiega, “proporremo a chi vorrà un vero e proprio viaggio nella storia della musica”.

A chi vorrà, esattamente, perché i partecipanti avranno a disposizione tre canali tra cui scegliere, gestiti da altrettante console, a seconda del genere preferito, per accontentare tutti e tutte le fasce d’età. A rendere ancora più suggestiva la serata sarà il videomapping proiettato sul Palazzo del Governatore. Parte del ricavato sarà devoluto all’Hospice “Casa di Iris”.

“Cercheremo di valorizzare a modo nostro una delle più belle piazze d’Italia – spiega Guido Freschi dell’ASD Hobby – daremo il nostro contributo per vivacizzare il centro storico dando la possibilità anche ai meno giovani di godersi una serata tranquilla, in un clima familiare. La Silent Night ha il vantaggio di far divertire evitando allo stesso tempo l’impatto acustico che di certo non si adegua a una zona come piazza Cavalli”.