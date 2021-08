Silvia Zanardi è la regina dei campionati europei su pista. La piacentina della BePink conquista il suo terzo titolo vincendo la Corsa a Punti donne U23. Come racconta tuttobiciweb, la svolta a metà corsa con l’azzurra che guadagna il giro e venti punti sulle avversarie per poi controllare agevolmente le mosse delle avversarie più pericolose. Oro dunque per l’italiana con punti 38, argento alla belga Shari Bossuyt (27), bronzo alla ucraina Viktoriia Yaroshenko (26).