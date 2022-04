Dopo la nuotata viene colto da malore, soccorso dal personale della piscina col defibrillatore

Dopo aver praticato nuoto accusa un malore, salvato dal personale della piscina col defibrillatore. I fatti sono accaduti questa mattina. Un uomo di 74 anni aveva appena terminato di nuotare nella piscina di Vigolzone e si è recato agli spogliatoi per cambiarsi.

E’ stato proprio in quel momento che ha accusato un arresto cardiaco. Le persone presenti con lui in quel momento hanno subito lanciato l’allarme e sul posto è intervenuto il personale della struttura. In particolare una ragazza, una bagnina, ha imbracciato il defibrillatore e restando al telefono con il 118 ha iniziato a rilasciare le prime scariche.

Scariche che hanno sortito l’effetto sperato. Sul posto sono arrivati poi i sanitari del 118 che hanno condotto al pronto soccorso l’uomo.