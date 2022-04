Federalberghi Piacenza, Ludovica Cella: “Inversione di tendenza durante le festività dopo anni molto duri” – AUDIO

Federalberghi Piacenza: “Inversione di tendenza in questo periodo di festività dopo anni molto duri”. Sulla situazione delle strutture del territorio è intervenuta a Radio Sound Ludovica Cella. Il Presidente della locale organizzazione imprenditoriale del settore turistico-ricettivo ha parlato di numeri incoraggianti nelle prenotazioni anche se ancora lontani dal periodo precedente al Covid.

“Dopo due festività Pasquali complicate, la prima in lockdown e la seconda quasi, diciamo che per forza ora il momento è migliore. Non abbiamo fatto il pienone però un po’ di movimento c’è stato e siamo molto contenti di questo. Probabilmente la mostra di Klimt e tutto il lavoro fatto in questi anni a favore del turismo qualcosa ha smosso e lo sta facendo anche per il futuro. Infatti ci sono diverse richieste di gruppi per le prossime festività. Speriamo si possa concludere ospitando i visitatori nel nostro territorio anche nelle prossime settimane. Comunque possiamo dire che le aspettative sono buone”.

Quali sono invece le problematiche da superare per il settore?

“Sono tante e dovute ad anni molto difficili. Il primo problema adesso è il costo dell’energia. Infatti per le strutture come le nostre, che devono rimanere aperte anche con un solo cliente, è davvero molto complicato. Le spese si sono triplicate, ma non sono aumentati i prezzi delle camere. Per questo diventa molto difficile gestire la situazione soprattutto guardando al lungo periodo”.

Federalberghi Piacenza: “Inversione di tendenza durante le festività dopo anni molto duri”. AUDIO INTERVISTA